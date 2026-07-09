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Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

La Comisión Permanente ratificó la norma impulsada por Fernando Rospigliosi. Organismos de derechos humanos ya advirtieron que la ley añade requisitos ausentes en el Estatuto de Roma y que podría facilitar el archivo de casos antiguos.

Iniciativa fue impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi. Foto: difusión
Iniciativa fue impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi. Foto: difusión
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La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, en segunda votación, el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal. La votación registró 14 votos a favor y 9 en contra. Con este resultado, la iniciativa impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) queda lista para convertirse en ley, tras un mes de debate en distintas instancias del Parlamento.

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Tras la ratificación, se presentó una reconsideración contra la segunda votación del dictamen. La moción buscaba revertir la aprobación ya consumada. El pedido no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Para aprobarse, necesitaba 15 votos a favor. Al no alcanzar ese número, el resultado de la segunda votación quedó firme y la ley siguió su curso.

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