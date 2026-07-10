En la sierra norte y centro también se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. | Foto: composición LR

En la sierra norte y centro también se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. | Foto: composición LR

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Las lluvias de ligera a moderada intensidad continuarán presentándose entre el viernes 10 y el sábado 11 de julio en distintas zonas de la selva y la sierra del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El evento meteorológico también incluirá tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones, mientras que algunos sectores de la costa norte registrarían precipitaciones aisladas.

Según el aviso del Senamhi, las condiciones previstas abarcan provincias de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco en la selva, además de localidades de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura en la sierra. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió recomendaciones para reducir riesgos frente a posibles emergencias.

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¿Qué regiones del Perú serán afectadas por las lluvias, tormentas y ráfagas de viento?

En la selva norte y centro se esperan acumulados de lluvia de hasta 45 milímetros por día en la zona norte y alrededor de 40 milímetros por día en la zona central. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Las provincias comprendidas dentro del aviso incluyen Bagua y Condorcanqui, en Amazonas; Leoncio Prado y Puerto Inca, en Huánuco; además de Maynas, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo y Loreto, en la región Loreto. También figuran Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache, en San Martín, así como Coronel Portillo y Padre Abad, en Ucayali.

Recomendaciones del Indeci ante el pronóstico de lluvias y posibles deslizamientos

En la sierra norte y centro también se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 35 km/h y un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche. Para esta zona se estiman acumulados diarios de lluvia de entre cinco y 14 milímetros. En tanto, la costa norte registraría lluvias ligeras de manera localizada, principalmente en Tumbes y en sectores del interior de Piura.

Frente a estas condiciones, el Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan libres y correctamente señalizadas. Asimismo, recomendó revisar la capacidad de respuesta de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías. A la población le aconsejó reforzar los techos de sus viviendas y coordinar con las autoridades la implementación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas, alarmas o altoparlantes para responder oportunamente ante posibles deslizamientos o huaicos.