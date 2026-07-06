Desde su infancia en Áncash, Uldarico Malaspina mostró interés por las matemáticas, siendo impulsado por docentes y un entorno familiar que fomentó su curiosidad. | Foto: composición LR

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Uldarico Malaspina ha desarrollado su carrera como docente en el Perú durante más de cinco décadas, con una labor centrada en la enseñanza de las matemáticas y la formación de pensamiento crítico. Su trayectoria se ha consolidado principalmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), institución en la que ha ejercido gran parte de su vida académica, además de haber iniciado su experiencia docente mientras aún cursaba estudios superiores.

Su aporte se ubica en el ámbito educativo universitario y de formación docente, con impacto en distintas regiones del país. A lo largo del tiempo, su enfoque ha priorizado el razonamiento y la comprensión de problemas cotidianos como base del aprendizaje matemático. Desde sus inicios en la década de 1960 hasta la actualidad, su labor ha sido reconocida con distinciones como las Palmas Magisteriales en grado Amauta.

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Orígenes y formación académica de Uldarico Malaspina en la enseñanza de las matemáticas

El interés de Malaspina por las matemáticas se originó en su infancia en Áncash, donde creció en un entorno escolar que estimulaba el razonamiento. Estudió en una escuela fiscal y posteriormente en el Colegio Nacional Dos de Mayo, donde destacó por su rendimiento académico. En esta etapa, tuvo un papel importante la guía de su docente Lucio Huerta, quien lo motivaba con ejercicios desafiantes, además del apoyo familiar que reforzaba su curiosidad por los problemas lógicos.

Con el paso de los años, optó por seguir la carrera de matemáticas en la Universidad Nacional de Trujillo, decisión que tomó pese a las expectativas de su familia, que prefería otras profesiones como derecho o medicina. Este proceso consolidó su vocación por el análisis numérico y el pensamiento abstracto, marcando el inicio de su camino académico.

Uldarico Malasia estudió matemáticas en la Universidad Nacional de Trujillo.

Enfoque pedagógico y trayectoria docente de Uldarico Malaspina en la educación matemática en el Perú

La trayectoria docente de Malaspina comenzó en 1966, cuando empezó a desempeñarse como ayudante de cátedra mientras aún era estudiante universitario. Con el tiempo, se integró de manera formal a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde desarrolló gran parte de su carrera académica y formó a múltiples generaciones de educadores.

Su propuesta pedagógica se centra en que las matemáticas deben comprenderse como una herramienta para analizar la realidad y no solo como un conjunto de procedimientos mecánicos. Bajo esta visión, promueve el uso de situaciones cotidianas para el aprendizaje, como cambios en productos de consumo que generan preguntas de análisis. Ha recibido reconocimientos como las Palmas Magisteriales en grado Amauta y el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Huancavelica, además de valorar especialmente su aporte en la formación de docentes a nivel nacional.