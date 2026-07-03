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OMI plantea al próximo gobierno 5 acciones urgentes para frenar la minería ilegal

Cerrar definitivamente el Reinfo, fiscalizar plantas de procesamiento, implementar medidas anticorrupción en el Minem, sancionar a mineros ilegales por daños ambientales y prohibir concesiones en ríos amazónicos, son las propuestas del Observatorio de Minería Ilegal.

Minería ilegal es la actividad más destructiva de la biodiversidad en la Amazonía.
Minería ilegal es la actividad más destructiva de la biodiversidad en la Amazonía.
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Cerrar definitivamente el Reinfo, fiscalizar plantas de procesamiento, implementar medidas anticorrupción en el Minem, sancionar a mineros ilegales por daños ambientales y prohibir concesiones en ríos amazónicos, son cinco de las 10 acciones urgentes que plantea el Observatorio de Minería Ilegal al próximo gobierno para frenar este delito.

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Además, la minería ilegal no solo es una de las actividades más destructivas de nuestra biodiversidad, sino que también pone en peligro la salud de las personas.

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A ello se suma que trae consigo otros delitos conexos, como la trata de personas, el narcotráfico, sicariato, lavado de dinero, tráfico de tierras, entre otros.

Expertos señalan, sin duda, que los más afectados son los pueblos indígenas y defensores ambientales que denuncian esta actividad. Por ello, se espera que el próximo gobierno realice acciones para detener esta actividad, que se ha expandido a casi todas las regiones del país.

PUEDES VER: Futuro de minería debe decidirse con comunidades, trabajadores y priorizando protección de ecosistemas

Según el OMI, las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que pasaron a la segunda vuelta electoral, "presentan enfoques distintos, pero insuficientes, frente a uno de los principales problemas del país".

Asimismo, señala que "el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual del Reinfo, sino centrar esfuerzos en recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre todo de la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final".

César Ipenza, vocero legal del OMI, explicó que "ninguno de los dos partidos propone medidas que eliminen el Reinfo, lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos veinte años".

En ambos casos, manifiesta Ipenza, "no existe una estrategia integral, que contenga y combine formalización efectiva con plazos de cierre como vía extraordinaria, control real del territorio y presencia de policía y fuerzas armadas, fiscalización sostenida a medianos o grandes mineros que aparecen disfrazados de pequeños".

DESTRUYEN 17 CAMPAMENTOS EN MDD

Entre tanto, el último martes las fuerzas del orden ejecutaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

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A través de una operación conjunta liderada por el Comando Operacional del Sur, destruyeron bienes valorizados en S/5 millones 605 mil 060.

La acción fue ejecutada por efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Durante la operación se destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas, cuatro tolvas; también se interdictó cinco motores, 130 metros de alfombra, entre otros bienes.

Asimismo, se incautó 1400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC, 1400 metros de cable eléctrico y otros materiales diversos.

Todo el material incautado fue destruido en el marco legal vigente y conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

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