Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, rapero conocido como "Trvko", falleció a los 32 años tras recibir un disparo. Testigos alegaron que el impacto provino de parte de un agente de la PNP vestido como civil. El asesinato se registró en plaza Francia durante las protestas contra el Gobierno.

Se confirma el fallecimiento de un manifestante tras disparos de PNP | Foto: composición LR

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz (32), joven rapero conocido en la escena del hip hop del distrito de San Martín de Porres como “Trvko”, falleció a causa de un disparo de bala durante las protestas contra el gobierno de José Jerí. Según reportes de periodistas presentes en la Plaza Francia —lugar donde ocurrió el asesinato—, los disparos habrían sido realizados por un policía vestido de civil. El deceso fue confirmado por la Defensoría del Pueblo.

La congresista Ruth Luque, miembro del Bloque Democrático Popular, acudió al Hospital Loayza. Desde el centro médico, Luque confirmó el deceso del joven músico. Además, informó que los registros preliminares señalaron que Ruiz Saenz fue víctima de un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax. La parlamentaria señaló que la Fiscalía está al tanto del deceso. Se espera que en las próximas horas inicien las investigaciones al respecto.

Noticia en desarrollo...

