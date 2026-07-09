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Docente es detenido tras presunto abuso sexual contra su estudiante en colegio de Arequipa

El profesor está recluido en la comisaría de Alto Misti mientras se realizan las investigaciones. La Gerencia Regional de Educación ha confirmado su separación inmediata del cargo.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, confirmó que el docente fue separado de la institución educativa.
El gerente regional de Educación, Marco Choque, confirmó que el docente fue separado de la institución educativa. | Composición LR | Mirelia Quispe
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Un docente que trabajaba en el colegio de mujeres Micaela Bastidas, en el Cercado de Arequipa, fue detenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, contra una estudiante de la institución educativa.

De acuerdo con la información policial preliminar, la denuncia fue presentada el miércoles 8 de julio. El profesor permanece recluido en la carceleta de la comisaría de Alto Misti, en el distrito de Miraflores, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Según los primeros reportes, la presunta agresión no habría ocurrido dentro del plantel, sino en la vivienda de la estudiante.

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Gerencia de Educación confirma separación del docente

El gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque, confirmó que el docente fue separado de sus funciones de manera inmediata como medida preventiva.

Asimismo, informó que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Norte inició un proceso administrativo para determinar la presunta responsabilidad del profesor, en paralelo con la investigación que desarrollan el Ministerio Público y la Policía Nacional.

"La prioridad es garantizar la protección de la estudiante y el desarrollo de las investigaciones conforme al debido proceso", indicó la autoridad educativa.

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lr.pe

Colegio activó protocolo del Ministerio de Educación

Marco Choque precisó que la dirección del colegio activó el Protocolo 4 del sistema SíseVe del Ministerio de Educación, mecanismo que establece las acciones frente a casos de violencia ejercida por personal de una institución educativa contra estudiantes.

Este procedimiento contempla la comunicación inmediata a las autoridades competentes, la protección de la presunta víctima y el seguimiento del caso mientras avanzan las pesquisas.

Casos de violencia escolar aumentan en Arequipa

Durante su pronunciamiento, el gerente regional de Educación informó que en Arequipa se han registrado alrededor de 150 casos de violencia escolar.

Además, advirtió que los casos de presuntos tocamientos indebidos contra menores habrían aumentado en aproximadamente 30% en lo que va del año, una situación que, señaló, genera preocupación y obliga a reforzar las acciones de prevención y protección dentro de las instituciones educativas.

Las investigaciones sobre este caso continúan y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad penal del docente conforme avance el proceso. Mientras tanto, el profesor mantiene la condición de investigado y se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme.

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