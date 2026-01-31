HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Caso Solsiret: alertan que acusado saldría libre en febrero

Madre de la activista Solsiret Rodríguez, denuncia que sujeto involucrado en la muerte de su hija está buscando salir libre en los próximos días.

Él es. Kevin Villanueva, cuando fue detenido.
Él es. Kevin Villanueva, cuando fue detenido.

El caso de la activista Solsiret Rodríguez aún no llega a su fin. Kevin Villanueva, uno de sus asesinos, recibió en primera instancia una condena de 30 años de prisión por feminicidio, pero apeló y, en segunda instancia, cambiaron su condena a incubrimiento simple y le dIeron 6 seis años de cárcel.

Rosario Aybar, la madre de Solsiret, señala su preocupación porque Villanueva saldrá libre en los primeros días de febrero, al cumplirse los seis años de prisión dictados.

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tomás Gálvez tras interrogatorio a José Jerí: "Nos ha autorizado levantar el secreto de sus comunicaciones"

La madre de familia señaló a La República que presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para que se revise la sentencia de Villanueva. La Corte aceptó, pero falta que la Fiscalía sustente y se decida si vuelve a ser condenado por feminicidio.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Mientras que eso no ocurra, Kevin podría salir en libertad. “El es el coautor de la muerte de mi hija, sería injusto que él salga. Están minimizando mi dolor”.

En el caso de Andrea Aguirre, la coautora del homicidio de Solsiret, recibió una condena de 28 años de prisión por homicidio calificado.
Para la Fiscalía, el asesinato de Solsiret constituye feminicidio agravado porque se cometió en un contexto de acoso sexual por parte de Kevin Villanueva, quien realizaba tocamientos indebidos a la víctima cuando vivían en el mismo departamento.

Otro pedido que hace la mamá de Solsiret es que cumplan sus años de sentencia Brian Villanueva, hermano de Kevin, y la suegra de Solsiret, Yolanda Castillo, que salieron en libertad. “Los absolvieron, los dieron por inocentes. Ellos fueron sentenciados por encubrimiento real”.

En primera instancia, ambos fueron condenados a 3 años y 4 meses de prisión efectiva por encubrir el crimen en agravio de Solsiret; sin embargo, en segunda instancia fueron absueltos y puestos en libertad. “Ellos mintieron. Ellos sabían toda la verdad durante los años de búsqueda”, señaló Rosario Aybar.

“En febrero sale libre (Kevin Villanueva) y eso nos preocupa. Todos quedan libres”, lamentó.

Según la abogada de la familia de Solsiret, Marcela Ugaz, habían varias pruebas que vinculaban a Brian y Yolanda con el crimen. “Por ejemplo, teníamos un reporte de llamadas con fechas posteriores a la desaparición de Solsiret que se realizaron sabiendo que ya no estaba con vida”.

LA CLAVE

En el 2020, Andrea Aguirre confesó haber matado de manera accidental a Solsiret—aunque la evidencia muestra que fue golpeada con un objeto contundente— tras una discusión que tuvieron en el condominio del Callao donde Solsiret vivía con sus dos hijos, su pareja Brian Villanueva y la familia de éste último.

