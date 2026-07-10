Roberto Sánchez anuncia movilizaciones tras informe de la ONU: “Exigimos la liberación de Pedro Castillo”

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Roberto Sánchez llamó este viernes a una movilización nacional para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo. A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial sostuvo que "los pueblos del Perú de todas las sangres" se preparan para salir a las calles en ejercicio de su derecho constitucional a la protesta.

La convocatoria se produjo tras el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU. El organismo concluyó que el arresto del expresidente, ejecutado el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, careció de orden judicial y no respetó su inmunidad como jefe de Estado.

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El dictamen no fue unánime. Dos de sus integrantes, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, señalaron que la privación de libertad de Castillo sí se ajustó a derecho, pues su mensaje a la nación constituyó un acto de poder y no un ejercicio de libertad de expresión. El presidente-relator neozelandés Matthew Gillett, en cambio, planteó una postura distinta: consideró que la declaración del expresidente podría estar amparada por la libre expresión y limitó su cuestionamiento a la falta de sustento de la prisión preventiva.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia tiene pendiente resolver un pedido de gracia presidencial solicitado por la defensa del expresidente.

Castillo cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate. La sentencia, dictada en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en noviembre de 2025, lo halló responsable de conspiración para la rebelión. Además de ese proceso, el expresidente afronta otras investigaciones por presunta corrupción, crimen organizado y tráfico de influencias. Esta misma semana, tuvo una audiencia adicional por el delito de falsa declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones.