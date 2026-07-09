Inicia el concurso Campeón de Campeones 2026 en Arequipa con desfiles escolares | Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores

Inicia el concurso Campeón de Campeones 2026 en Arequipa con desfiles escolares | Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores

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Las celebraciones por Fiestas Patrias ya comenzaron en Arequipa. La Gerencia Regional de Educación (GREA) presentó el cronograma oficial del concurso Campeón de Campeones 2026, tradicional certamen que reúne a delegaciones escolares de toda la región y define a los colegios que participarán en la Gran Parada Militar del próximo 25 de julio.

Las actividades se iniciarán este viernes 10 de julio con los primeros desfiles distritales y continuarán durante las siguientes semanas con las competencias organizadas por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Arequipa Norte y Sur.

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¿Qué es el concurso Campeón de Campeones?

El Campeón de Campeones es una de las actividades más representativas de las celebraciones por Fiestas Patrias en Arequipa. En este certamen participan instituciones educativas de nivel primario y secundario, cuyos estudiantes compiten en desfiles escolares y demuestran disciplina, coordinación y marcialidad.

El evento reúne a directores, docentes y delegaciones estudiantiles de colegios públicos y privados. Los mejores puntajes obtienen un cupo para representar a sus instituciones en la Gran Parada Militar del 25 de julio.

Cronograma oficial de los desfiles escolares en Arequipa

La Gerencia Regional de Educación confirmó el siguiente calendario para las actividades de julio:

Viernes 10 de julio: desfiles escolares en los distritos correspondientes a los colegios de la UGEL Arequipa Sur .

desfiles escolares en los distritos correspondientes a los colegios de la . Sábado 11 y domingo 12 de julio: desfiles escolares de los colegios de la UGEL Arequipa Norte , en la avenida Independencia, desde las 8.30 a. m. Participarán colegios de primaria y secundaria en las categorías damas, varones y mixto.

desfiles escolares de los colegios de la , en la avenida Independencia, desde las Participarán colegios de primaria y secundaria en las categorías damas, varones y mixto. Sábado 18 de julio: concurso Campeón de Campeones de la UGEL Arequipa Sur , que se desarrollará en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata.

concurso de la , que se desarrollará en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata. Domingo 19 de julio: concurso Campeón de Campeones de la UGEL Arequipa Norte , programado en la avenida Independencia.

concurso de la , programado en la avenida Independencia. Sábado 25 de julio: Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, con la participación de los colegios que obtengan el primer y segundo lugar en el concurso Campeón de Campeones de las UGEL Norte, Sur y La Joya.

Cierres de vías y desvíos por los desfiles escolares

Las municipalidades de distintos distritos anunciaron restricciones vehiculares para facilitar el desarrollo de las actividades.

La Municipalidad Distrital de Miraflores informó que el viernes 10 de julio habrá cierre total de las vías desde las 6.00 a. m. hasta la culminación del desfile. La comuna recomendó a conductores y vecinos utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre aplicará un plan de desvío vehicular desde las 8.00 a. m. La avenida Arequipa permanecerá cerrada y el tránsito será redirigido por las avenidas Argentina y El Sol, además de la calle Cahuide.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter anunció el cierre de la avenida San Miguel de Piura desde las 8.00 a. m. del viernes 10 de julio. Los vehículos podrán desplazarse por las avenidas Viña del Mar, Aviación, Huascar, Ugarte, Renovación y otras vías habilitadas como rutas alternas.