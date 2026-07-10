Arqueólogos de la Universidad de Glasgow y Queen's University Belfast descubren un complejo de la Edad del Bronce en Irlanda del Norte, redefiniendo los inicios de la urbanización en Europa occidental. | Foto: Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

Arqueólogos de la Universidad de Glasgow y Queen's University Belfast descubren un complejo de la Edad del Bronce en Irlanda del Norte, redefiniendo los inicios de la urbanización en Europa occidental. | Foto: Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

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Arqueólogos de la Universidad de Glasgow y la Queen's University Belfast identificaron en Irlanda del Norte un complejo de la Edad del Bronce que promete modificar la perspectiva sobre los primeros asentamientos urbanos de Europa occidental. El hallazgo, divulgado por la revista científica Antiquity, revela una planificación y organización estructural sin precedentes para ese periodo histórico. Ese enclave funcionó como un núcleo político, económico y ceremonial de gran relevancia, mucho antes de su posterior auge durante la Edad del Hierro.

Las evidencias encontradas en el sitio obligan a revisar la evolución de las sociedades europeas de hace más de tres milenios. Los especialistas sostienen que el yacimiento demuestra un desarrollo social complejo superior a lo registrado previamente en la región. Al respecto, el autor principal del estudio, James O'Driscoll, afirmó que "la investigación muestra un nivel de escala, organización y conectividad en la Irlanda antigua que hasta ahora no se había reconocido plenamente".

Haughey’s Fort fue un denso núcleo de la Edad del Bronce con más de 200 estructuras y grandes edificios. Foto: Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

¿Cuál es la importancia del complejo de la Edad del Bronce que cambia la historia urbana europea?

Arqueólogos descubrieron que Haughey's Fort, un yacimiento en Irlanda del Norte, albergó un asentamiento masivo hacia el año 1.200 a. C. El estudio utilizó tecnología geofísica y excavaciones para identificar más de 200 estructuras domésticas junto a recintos comunales. Este hallazgo reconfigura el origen urbano de Europa al demostrar una densidad poblacional inesperada para la época.

La investigación detectó viviendas de madera ordenadas y edificaciones circulares de 30 metros de diámetro, complementadas con vestigios de orfebrería en bronce y oro. Los restos reflejan festines multitudinarios que evidencian una organización social avanzada. Al respecto, el experto James O'Driscoll destacó que las pruebas apuntan a un megacomplejo densamente ocupado donde la producción artesanal, el intercambio y la actividad comunal estaban estrechamente integrados.

Hallazgos de Iberia y Europa central en Haughey's Fort reafirman su poder regional, producción y ritual. Foto: Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

La relevancia de este entorno monumental radica en su conexión con los sitios cercanos de King's Stables y Creeveroe Earthworks. Juntos constituían un territorio planificado donde coexistían áreas residenciales, ceremoniales y productivas. Patrick Gleeson, coautor del análisis, aclaró que "no estamos ante monumentos aislados, sino ante un único paisaje altamente organizado", lo que confirma una sofisticada gestión del espacio en dicho periodo histórico.

¿Cuáles son los hallazgos arqueológicos clave en King's Stables?

El estudio científico revela la existencia de redes comerciales de larga distancia en Europa occidental hace más de 3.000 años. Los investigadores documentaron objetos importados de la península ibérica y de Europa central, lo que consolida la hipótesis de que este asentamiento funcionó como un nodo destacado en la circulación de bienes, tecnologías y saberes.

Haughey’s Fort destaca por su orfebrería de bronce y oro, banquetes masivos y objetos de alto estatus. Foto: Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

Por otra parte, el sitio arqueológico poseía una marcada función ritual. Los arqueólogos descubrieron un estanque artificial destinado a depósitos ceremoniales que albergaba moldes de armas, osamentas animales y restos óseos humanos. Una avenida de empalizadas conectaba este espacio con Haughey's Fort, un trayecto que, según los autores, "pudo servir para la realización de procesiones y otras actividades simbólicas relacionadas con la autoridad y las creencias de la comunidad".

La investigación redefine a Creeveroe Earthworks como un macrorecinto de 109 hectáreas, catalogado entre los mayores monumentos de Irlanda y Gran Bretaña. El especialista Gleeson sostiene que esta estructura integró propósitos políticos, económicos y religiosos en un paisaje unificado. Bajo esta perspectiva, los expertos concluyen que Haughey's Fort constituye "uno de los ejemplos más sólidos de un centro proto-urbano en Europa occidental" y un testimonio clave sobre el desarrollo de sociedades complejas en la Edad del Bronce.