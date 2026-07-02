Realizando labores de búsqueda técnica tras el colapso de un edificio de 10 pisos, perforando las losas desde el sexto hasta el tercer nivel para localizar sobreviviente | Cortesía Equipo USAR/La República

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Rita Denegri se unió al Cuerpo General de Bomberos hace 25 años y desde hace 14 forma parte del equipo USAR, que hoy se encuentra en Venezuela y salva vidas. "Trabajamos en las condiciones para las que estamos ampliamente preparados", relata para La República en los cortos minutos de descanso en medio del caos tras los terremotos del 24 de julio.

Con los generadores de luz a toda máquina y personas caminando alrededor y entre los escombros, sabe que su labor como rescatista lleva consigo un mensaje de esperanza. "Por supuesto que esto nos afecta, pero toca inhalar profundo y seguir trabajando para hacer lo mejor posible, para al menos devolver a quienes podamos a sus seres queridos".

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Cada segundo es esencial. Para quienes están bajo los escombros, con poco oxígeno, sin comida ni agua y con la desesperación presente, Rita aún mantiene la esperanza de encontrarlos. "Lo más tarde que se ha podido localizar una víctima bajo escombros es de 8 días, eso aún nos deja algunas horas más de trabajo y siempre pueden haber condiciones excepcionales". Pese a la esperanza, con el paso de los días, esa posibilidad se vuelve más escasa.

Una devastación sin precedentes

El primer paso en Venezuela fue un choque de realidad. La ciudad está repleta de escombros; en cada calle, un familiar llora a su ser querido y la lista de desaparecidos aumenta. "El nivel de destrucción es incalculable".

Mirar una vasta extensión de edificios caídos y casas semiderruidas cada día se vuelve más difícil. "Hemos trabajado en escenarios de edificios que han sido de 17 pisos y solo quedan visibles cinco o seis, con altísima mortalidad".

Pese a la dificultad del terreno ocasionada por el doblete sísmico, las experiencias acumuladas en los sismos de Pisco, en 2007; Ecuador, en 2016; y los constantes movimientos telúricos en Lima llevan a Rita a asegurar que el equipo cuenta con la experiencia para aportar hasta su último grano de arena y salvar a un hermano venezolano.

Pero las dificultades están presentes. "Hay dificultades como ruido constante de los generadores , el olor a los cuerpos, congestión, temperaturas extremas, lluvias tropicales, pero todas son situaciones que nosotros podemos perfectamente resistir estando enfocados en el trabajo y debidamente organizados".

De acuerdo con Rita, ese no es un panorama lejano para el país ante un eventual sismo de gran magnitud. "Nos tiene que llevar a una reflexión sobre dónde y cómo construimos, esto nos muestra que hay sismos que no te permitirán el lujo de evacuar y en un instante se pueden perder muchísimas vidas".

"Estamos constantemente haciendo búsquedas, procesando distintos escenarios con la esperanza de localizar a alguien con vida". A pesar de las dificultades del terreno, las temperaturas superiores a 30 °C y el impacto emocional que tiene esta catástrofe, el equipo USAR se mantiene firme. "En este momento estamos todos enfocados en el trabajo y no hay mucho espacio para descomprimir".

En casa, a Rita la espera un fuerte y caluroso abrazo de su hijo de 11 años, quien ve a su mamá como una heroína.