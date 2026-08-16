De una supuesta oferta laboral al frente de guerra: Fiscalía revela cómo redes de trata captan a jóvenes mediante redes sociales y videojuegos

Las víctimas, especialmente menores, son captadas a través de videojuegos y redes sociales, donde los responsables ocultan su identidad. | Foto: Andina/Composición LR

Las víctimas, especialmente menores, son captadas a través de videojuegos y redes sociales, donde los responsables ocultan su identidad. | Foto: Andina/Composición LR

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Las redes dedicadas a la trata de personas han incorporado nuevas estrategias para acercarse a potenciales víctimas en Perú. La Fiscalía advirtió que detrás de aparentes oportunidades laborales con sueldos elevados pueden operar organizaciones que buscan trasladar personas al extranjero para someterlas a explotación, actividades ilícitas e incluso enviarlas hacia zonas de conflicto.

El riesgo también se ha trasladado al entorno digital. Redes sociales, videojuegos y otras plataformas son utilizadas para establecer contacto, especialmente con niños y adolescentes. Entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, el Ministerio Público consiguió 218 condenas por trata de personas y delitos relacionados, según información proporcionada por la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Rocío Gala Gálvez.

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Fiscalía investiga casos de peruanos engañados y enviados a zonas de conflicto entre Rusia y Ucrania

Una de las modalidades detectadas comienza con propuestas laborales que ofrecen ingresos elevados, pocos requisitos y una incorporación rápida. Los responsables aprovechan la necesidad de conseguir empleo y, en determinados casos, asumen incluso los costos del traslado internacional para hacer más convincente la propuesta.

La Fiscalía investiga casos de ciudadanos peruanos que habrían aceptado empleos y posteriormente fueron trasladados hacia zonas relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con Gala Gálvez, una vez en el destino, las condiciones cambiaban: las víctimas debían suscribir documentos escritos en un idioma que no comprendían y luego eran enviadas al frente de batalla.

Otro mecanismo identificado involucra falsas convocatorias para trabajar como traductores, asistentes o personal administrativo en países asiáticos. Al llegar, las personas pueden quedar retenidas y ser obligadas a contactar usuarios mediante internet o llamadas para ejecutar estafas. Algunos casos conocidos por las autoridades corresponden a víctimas que consiguieron escapar y solicitar asistencia consular.

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Así operan las redes de trata a través de videojuegos, redes sociales y falsas ofertas laborales

La captación digital adquiere características diferentes cuando las potenciales víctimas son menores de edad. Según la advertencia fiscal, los responsables pueden ocultar su verdadera identidad y presentarse como jóvenes de edades similares para establecer una relación de confianza mediante videojuegos o redes sociales.

Después del acercamiento, pueden intentar conseguir información personal o imágenes íntimas para utilizarlas posteriormente como mecanismo de presión. Por esta razón, se recomienda a padres y cuidadores conocer la actividad de los menores en internet y conversar con ellos sobre los riesgos del contacto con desconocidos.

En las ofertas laborales, las principales alertas incluyen salarios muy superiores al mercado, ausencia de experiencia como requisito, contratación inmediata o falta de un proceso formal de selección. También se recomienda comprobar que la empresa exista legalmente antes de aceptar un empleo en el extranjero, especialmente cuando ofrece financiar el viaje.