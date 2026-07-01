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Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

La experta en Gestión de Riesgos, Gina Chambi, advirtió que muchas viviendas no soportarían un sismo de similar magnitud debido al material con el que fueron construidos y las deficiencias en su levantamiento.

Especialista de San Marcos alerta peligro por posible terremoto en Perú
Especialista de San Marcos alerta peligro por posible terremoto en Perú | Composición LR-IA/UNMSM
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El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el 24 de junio y dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos ha reactivado la preocupación sobre las consecuencias que podría generar un evento de intensidad similar en el Perú. En ese contexto, la especialista en Gestión de Riesgos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Gina Chambi Echegaray, advirtió el panorama devastador que podría sufrir el país si no se adoptan las medidas de prevención necesarias ante una posible catástrofe.

“Si el terreno donde se construyó es malo y la construcción es mala, la vivienda va a colapsar como se ha visto en Venezuela. La gente piensa que nunca va a pasar, pero estamos viendo cómo se ha movido la tierra con tantos sismos seguidos en diferentes partes del mundo. Es un anuncio de lo que va a pasar acá, va a ser terrible y tenemos que estar preparados”, afirmó.

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Lima sería el área más afectada por terremoto en Perú

Según la especialista, la zona que presenta mayor riesgo ante un eventual movimiento telúrico en el país es Lima, que concentra la mayor parte de la población del país. Esto se debe sobre todo a la existencia de algunas edificaciones antiguas y otras construidas sobre terrenos no aptos, las cuales necesitan ser reforzadas en coordinación con los gobiernos locales.

De acuerdo con su análisis, gran parte de los inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la capital no soportarían un terremoto debido a los materiales con los que fueron construidos. “La mayoría de esas casas no van a tener la resistencia para soportar un sismo y se tienen que considerar las correcciones necesarias. Las construcciones son de quincha y madera, por ejemplo, en Barrios Altos todo está tugurizado”, señaló.

Los trabajos urgentes ante un posible terremoto en Perú

Para tratar de lograr el menor impacto posible ante este fenómeno, la experta consideró que se debe realizar un análisis vivienda por vivienda. Aseguró que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) planean las alternativas y los lineamientos de políticas de prevención que los gobiernos locales deberían seguir.

Asimismo, recomendó que se realicé un trabajo en comunidad formando brigadas para que la población sepa cómo responder ante una crisis. “En cada barrio debe saberse donde serán los lugares de refugio ante un sismo, que grupo se encargará del tema de la alimentación, quién verá el cuidado de los niños, entre otras cosas. Las universidades, los ministerios pueden participar, pero el responsable de esto son los gobiernos locales”, aseveró.

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