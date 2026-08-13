Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

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El sismo de magnitud 7.4 que golpeó Colombia reavivó los temores de un evento similar en Perú. La evidencia científica apunta que el país podría enfrentar un terremoto de magnitud 8.8 con epicentro en la costa central y sur. ¿Hacia dónde debería estar orientada la preocupación nacional frente a este escenario? El presidente del IGP responde en esta entrevista.

¿Cómo debería observar el Perú los dos últimos sismos ocurridos en la región (Venezuela y Colombia)?

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La única manera es usar esta información como una referencia para tomar conciencia de que también vivimos en un país de alta actividad sísmica y que en cualquier momento también un evento puede ocurrir y afectarnos probablemente de la misma manera.

Es un tema de ver y decir ‘mira, lo que ha pasado aquí, nos puede pasar a nosotros, preparémonos para no tener los mismos escenarios’ porque todos estos países, junto con el Perú, estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿De qué depende la ocurrencia de un eventual sismo en el país?

Depende de que se acumule el esfuerzo de formación a lo largo de la zona costera, lo suficiente para que, en algún momento, las placas comiencen a desplazarse de manera brusca y generen un evento sísmico.

¿Cuánto influye en este proceso la energía sísmica acumulada?

Bueno, la magnitud del sismo está asociada a las dimensiones del área de fractura, lo que decimos nosotros comúnmente. De eso va a depender. Cuanto más grande es el área que está acumulando esfuerzos, uno entiende que la energía que va a liberar es de mayor cantidad y que ese sismo va a ser de mayor magnitud.

Para acumular energía en grandes áreas se requiere que transcurran bastantes años, 100 años, 200 años, 300 años. Para áreas pequeñas de ruptura solamente necesitamos meses, días u horas.

Un informe del IGP reveló que las regiones de Lima, Ica y Áncash presentan la mayor cantidad de energía sísmica acumulada. ¿Esas zonas serían las más afectadas?

No, no las que se podrían ver más afectadas. La idea aquí es que en esa zona que está marcada en el informe es la zona donde se espera que ocurra un evento sísmico en algún momento, y cuanto más cerca estamos de la zona del epicentro, de la ruptura, evidentemente vamos a tener mayor afectación.

¿Qué consecuencias podría generar el sismo de magnitud 8.8 que, según la evidencia científica, es posible que ocurra frente a la costa central y sur del Perú? El Cenepred estima que más de 9.8 millones de peruanos se encuentran en riesgo muy alto, lo que equivale al 30% de la población nacional.

Nosotros como institución científica vemos el tema sismológico. Esa información que hemos estado conversando, la toma Cenepred y ellos hacen la evaluación del nivel de riesgo. Es decir, que tenemos que tomar la información dada por Cenepred.

Si ese gran terremoto ocurriera mañana, ¿qué tan preparada estaría realmente Lima para enfrentarlo?

Si usted ha visto las imágenes de Colombia y de Venezuela, creo que puede encontrar la respuesta a esa pregunta. Usted conoce Lima, sabe dónde están las viviendas más antiguas, las viviendas más modernas, las viviendas autoconstruidas, dónde están construidas con la norma. Usted también conoce en Lima dónde están las riberas de las quebradas, de los ríos, los cerros invadidos y usted sabe también dónde están los suelos buenos y malos. Entonces, yo creo que cualquier persona que conoce Lima puede tener la respuesta a esa pregunta.

¿Y qué es lo que más le preocupa del nivel de preparación que hay en la ciudad?

Lo que más me preocupa es la falta de cultura de prevención. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados, estamos gastando energía en querer saber cómo, cuándo y dónde va a ocurrir el sismo, cuando esa energía deberíamos utilizarla para comenzar a prepararme en casa, revisar mi casa, cómo lo he construido, sobre qué suelo lo he construido, utilizar toda la información disponible para hacer simulacros en casa.

Eso es lo que tendríamos que hacer porque al final nadie va a poder controlar que ocurra o no ocurra un sismo. Lo que sí está en nuestras manos es prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo. Ahí es donde tenemos que enfocar todo este tema de los sismos.

Han pasado ya casi dos décadas del terremoto de Pisco de 2007. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en términos de prevención?

Yo creo que la mayor cantidad de información disponible hoy en día a comparación de 2007 es bastante válida y la población está ingresando, tomando esta información y creo que eso está ayudando bastante en reducir el nivel de riesgo, pero obviamente es dos décadas, es muy poco para lograr el éxito final, para llegar a decir que somos una sociedad con cultura de prevención.

Ahora, mucha gente que cree que el hecho de que ocurran varios sismos de menor magnitud puede liberar energía suficiente como para reducir la posibilidad de un terremoto.

Es una creencia equivocada porque los sismos pequeños no ayudan en nada a liberar energía de los grandes eventos. Así ocurrieran (una serie de sismos pequeños)

¿Qué acciones concretas deberían ejecutar, en adelante, las autoridades para evitar que la cifra de víctimas pueda ser mayor a lo que se esperaría?

A nivel de Estado, a nivel de gobierno, ya se han sacado los lineamientos, las leyes, las normativas que nosotros como ciudadanos deberíamos usarlas para comenzar a trabajar en reducir nuestro nivel de riesgo. La preparación tiene que empezar en familia. Soy yo el que he construido mi casa, no es el gobierno. Soy yo el que ha decidido ubicarme en una zona, soy yo el que tiene que asumir la responsabilidad de prepararme para un posible evento sísmico.

¿Un mensaje final?

Solamente reiterar lo que ya he mencionado, no gastemos mucha energía por tratar de saber dónde y cuándo va a ocurrir el próximo sismo porque sobre la naturaleza no tenemos control. El sismo va a ocurrir en algún momento. Lo que está en nuestras manos es prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo y eso lo vamos a hacer solamente trabajando, preparándonos en familia.