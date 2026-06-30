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Japón destaca como el territorio más resiliente ante los sismos gracias a su rigurosa normativa de construcción y a una planificación urbana diseñada para su compleja geografía. Al ubicarse sobre múltiples placas tectónicas, el archipiélago transformó la gestión del riesgo en una política estatal prioritaria. De hecho, la Organización Nacional de Turismo señala que el país se sitúa en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, una realidad que impulsó estrategias preventivas a largo plazo.

Especialistas globales, según National Geographic, afirman que el éxito de este modelo radica en mitigar los daños humanos y materiales, en lugar de intentar predecir los movimientos telúricos. Esa visión combina educación ciudadana, avances tecnológicos e infraestructura avanzada para proteger a la población de forma efectiva. Al respecto, la sismóloga estadounidense Lucy Jones resalta que los estándares de edificación en dicha nación consiguieron que los daños sean mucho menores de lo que podrían haber sido durante desastres recientes.

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¿Qué claves de la ingeniería sísmica en Japón evalúa hoy Venezuela?

El terremoto de Kanto en 1923 transformó la seguridad civil en Japón y originó la Ley de Normas de Edificación de 1950. Este marco legal evolucionó hacia el "nuevo estándar sísmico" de 1981, cuya meta principal es resguardar la vida humana mediante estructuras que soporten eventos extremos sin desplomarse. Al respecto, el ingeniero Keith Porter afirma que el principio central consiste en garantizar que las obras no se derrumben ni causen muertes, un enfoque normativo que los especialistas venezolanos analizan en la actualidad para modernizar sus propios códigos de infraestructura.

Desde la perspectiva técnica, las edificaciones niponas combinan sistemas rígidos de amortiguación con avanzadas tecnologías de aislamiento basal. El uso de almohadillas de caucho en los cimientos separa las construcciones del movimiento telúrico, lo que previene el colapso de rascacielos y viviendas antiguas de madera. Sin embargo, los expertos advierten sobre amenazas persistentes como la licuefacción del suelo, los incendios y los tsunamis, factores de riesgo que exigen evaluaciones geológicas constantes en áreas urbanas vulnerables del territorio venezolano.

La protección civil del país asiático complementa la resistencia física con la educación pública y robustos mecanismos de alerta temprana. Tras el gran terremoto del este de Japón en 2011, la nación fortaleció los simulacros y los centros de acopio comunitarios. Frente a esto, el profesor Toshitaka Katada asevera que "probablemente no haya ningún pueblo en la Tierra que esté tan preparado para los desastres como los japoneses", una filosofía de prevención integral que sirve de modelo para optimizar los planes de contingencia en Sudamérica.

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¿Qué lecciones de prevención sísmica de Japón son clave para Venezuela?

La continuidad institucional representa el pilar fundamental del éxito japonés frente a los desastres. El país asiático estructuró su modelo de protección mediante reformas sucesivas tras cada catástrofe, una estrategia que resalta la necesidad de una evolución constante. Sobre ese enfoque, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que la reducción del riesgo sísmico efectivo requiere una “actualización constante de códigos y cumplimiento estricto”, más allá de la existencia de normas en papel.

El control urbano riguroso y la fiscalización técnica de las obras constituyen la segunda directriz esencial de esa nación. Las inspecciones exhaustivas en el territorio nipón minimizan la informalidad estructural, una realidad que contrasta con el panorama de Venezuela, donde el crecimiento metropolitano exhibe vulnerabilidades debido a la supervisión limitada. La aplicación real de la normativa constructiva surge así como una urgencia para los territorios con un desarrollo civil asimétrico.

Por último, la resiliencia integral demanda la consolidación de una sólida cultura comunitaria, más allá de la infraestructura física. El modelo integra simulacros escolares y educación obligatoria en la rutina diaria; de hecho, tras el terremoto de 2011, expertos de la Universidad de Kioto destacaron el fortalecimiento de las “estrategias blandas de mitigación”. Este esquema, que prioriza la evacuación organizada y la preparación ciudadana, sirve hoy como referente indispensable para toda América Latina.