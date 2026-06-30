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Perrita Kayra, integrante del equipo de bomberos peruanos, fue clave para localizar y salvar a una mujer de 60 años atrapada entre los escombros en Venezuela

La operación conjunta de equipos internacionales se extendió por más de diez horas e incluyó el uso de tecnología especializada y unidades caninas para localizar a la víctima en una zona de alto riesgo estructural.

La operación contó con el apoyo de la perrita Kayra, unidad canina entrenada para búsqueda en estructuras colapsadas.
La operación contó con el apoyo de la perrita Kayra, unidad canina entrenada para búsqueda en estructuras colapsadas. | Foto: Andina/Ministerio del Interior/Composición LR
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El equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en coordinación con rescatistas de Venezuela y El Salvador, logró ubicar y rescatar a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días tras el colapso de un edificio de 15 pisos en La Guaira, La Guaira, luego de los fuertes sismos registrados en el país. La operación contó con el apoyo de la perrita Kayra, unidad canina entrenada para búsqueda en estructuras colapsadas.

La víctima fue localizada en una zona de difícil acceso entre los restos del inmueble, donde permanecía sin poder moverse desde el derrumbe. El hallazgo se produjo durante las labores del equipo especializado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que empleó tecnología de detección y apoyo canino para intensificar la búsqueda en un escenario de alta complejidad estructural.

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Operativo internacional en La Guaira permite ubicar a sobreviviente entre escombros

La ubicación de la mujer se logró tras más de diez horas de trabajo continuo, en las que los rescatistas realizaron perforaciones controladas en los niveles colapsados del edificio. El uso de cámaras y sistemas de escucha permitió confirmar la presencia de signos de vida, lo que activó el protocolo de extracción en conjunto con equipos locales.

Luego del contacto inicial, se ejecutó una maniobra de rescate progresivo hasta lograr liberar a la víctima, quien fue estabilizada por personal médico especializado antes de su evacuación hacia un centro de salud. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad de la estructura.

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Trabajo de búsqueda y rescate se refuerza con tecnología y apoyo canino

El operativo incorporó equipos de búsqueda electrónica, sensores y cámaras de inspección diseñados para detectar movimientos y sonidos bajo los escombros. Estas herramientas permitieron reducir las zonas de búsqueda y orientar el trabajo de los equipos en campo.

Las labores se desarrollaron en condiciones extremas, con altas temperaturas y réplicas constantes tras el sismo, lo que obligó a rotar al personal de rescate. La coordinación entre las brigadas de Perú, El Salvador y Venezuela permitió sostener el operativo hasta concretar el hallazgo y rescate de la sobreviviente.

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