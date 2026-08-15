Las transacciones, que ocurrieron del 31 de julio al 4 de agosto, permitieron convertir los fondos en dólares y destinar el dinero a la compra de criptoactivos dentro de la investigación. | Foto: Andina/Composición LR

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La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia, a través del Primer Despacho, consiguió que se dicten 12 meses de prisión preventiva contra tres investigados por su presunta participación en una operación de fraude informático que habría buscado obtener un beneficio económico cercano a los S/4 millones.

Los investigados son Manuel A., Luis S. y Jhon P., quienes son señalados por su presunta intervención en la manipulación del sistema informático de una cuenta bancaria empresarial.

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¿Cómo intentaron transferir los S/4 millones de la cuenta bancaria?

Según la investigación fiscal, los implicados habrían utilizado la cuenta de una empresa agraviada para realizar transferencias hacia 17 cuentas bancarias. Posteriormente, se habrían generado cheques de gerencia a favor de titulares de casas de cambio.

La operación habría permitido disponer de los fondos y continuar con una serie de movimientos destinados a retirar el dinero en dólares.

Las transacciones consideradas irregulares se habrían realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

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El dinero fue convertido en dólares y usado para comprar criptoactivos

Una vez que los fondos fueron cobrados en dólares, estos habrían sido destinados finalmente a la compra de criptoactivos, de acuerdo con la hipótesis que maneja el Ministerio Público.

El caso comprende a nueve personas involucradas, quienes son investigadas por el presunto delito de fraude informático.

Como parte del proceso, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para Manuel A., Luis S. y Jhon P., mientras continúan las investigaciones para determinar la participación que habría tenido cada uno en la presunta operación.