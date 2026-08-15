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Perú vs Venezuela EN VIVO jugarán este domingo 16 de agosto para definir el puesto 13 de los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17. El duelo entre la Bicolor y la Vinotinto empezará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Las dirigidas por Marcello Bencardino buscarán su revancha frente a las llaneras, pues ambas escuadras ya se enfrentaron en la fase de grupos. Dicho duelo culminó con un triunfo por 3-1 de Venezuela.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre peruanas y venezolanas iniciará a las 11.00 a. m. de Perú (12.00 p. m. en Venezuela). Si no te encuentras en alguno de estos territorios, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

México: 10.00 a. m.

Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y venezolanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Venezuela ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Venezuela online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará a todas las incidencias de este duelo.

Resultados de Perú en el Mundial Sub-17 de Vóley