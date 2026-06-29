Este nuevo movimiento sismico ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.

Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y el vecino estado de La Guaira el lunes por la mañana. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de magnitud 4,6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

Al menos 1.719 personas murieron y 5.034 resultaron heridas tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al presentar el balance oficial. Las autoridades mantienen la cifra como preliminar mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Naciones Unidas advirtió que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50.000 y reportó daños en al menos 2.500 estructuras, muchas de ellas colapsadas. El coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro, señaló que el organismo trabaja con el gobierno venezolano sin especular cifras y confirmó la movilización de ayuda internacional para atender la emergencia.

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En el terreno operan más de 2.000 rescatistas de 27 países, apoyados por 160 perros de búsqueda, mientras la ONU coordina el envío de 10.000 bolsas mortuorias como medida preventiva. Los equipos han logrado rescatar a siete personas con vida entre los escombros, en medio de operaciones que continúan mientras se actualizan los balances oficiales.

Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y las acciones de rescate 13:39 ONU suministra 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela "Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada", señaló el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro. "Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres", agregó durante una rueda de prensa por videoconferencia. Con información de AFP 13:19 Gobierno actualiza cifra de muertos a 1.790 Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. 12:42 Primer intento de María Corina Machado para volver El investigador Geoff Ramsey indicó en redes sociales que la opositora habría considerado una ruta desde Estados Unidos hacia el Caribe con apoyo de terceros vinculados a seguridad privada, plan que finalmente no se concretó por razones de riesgo. "Machado intentó viajar a Curazao desde EE. UU. la semana pasada con la ayuda de contratistas de seguridad privada para llegar a Venezuela", precisó. Foto: X, antes Twitter. 11:52 Marines de EEUU reparan el puerto de La Guaira en Venezuela Marines de Estados Unidos trabajan para reparar el puerto venezolano de La Guaira tras el doble sismo en Venezuela, dijo un alto funcionario del gobierno de Donald Trump el lunes, luego de que Washington aumentara la ayuda destinada al país sudamericano. Un "equipo especializado de marines" está "trabajando día y noche para reparar ese puerto y permitir la entrega por mar de suministros esenciales", dijo a periodistas el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. Con información de AFP 11:28 Venezuela solicitó plantas de energía, agua y alimentos a México La presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes que el gobierno de Venezuela solicitó plantas de energía, agua y alimentos a México y a otros países tras los devastadores sismos de la semana pasada. Sheinbaum señaló además que "si es necesario se van a enviar más rescatistas" y que la prioridad en este momento está en la atención a las víctimas. "Eso es lo más importante: el rescate de personas, el apoyo a las personas heridas, si es necesario, alimentación, eso es lo primero", afirmó. Con información de AFP 10:37 ¿Por qué Venezuela es tan propensa a sufrir terremotos? Venezuela es un país con alta sismicidad porque se encuentra en el límite activo entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una zona donde la corteza terrestre acumula y libera energía de forma constante debido al movimiento relativo entre ambas placas tectónicas. Esta interacción se expresa en un sistema de fallas geológicas activas —principalmente el sistema Boconó–San Sebastián–El Pilar— que atraviesa el norte del país y concentra gran parte de los terremotos, al tratarse de fallas de desgarre con desplazamiento lateral. De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y estudios geológicos regionales, esta configuración tectónica hace que la energía sísmica se libere periódicamente en forma de terremotos, especialmente en zonas densamente pobladas del norte venezolano, donde además se concentra gran parte de la actividad urbana del país 09:59 María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que “ha llegado el momento” de regresar a Venezuela, tras haber salido del país en una operación encubierta en diciembre de 2025, luego de permanecer en la clandestinidad tras las cuestionadas elecciones de 2024. En declaraciones a la cadena Fox News, la dirigente señaló: “Es mi deber acompañar a mi gente. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para lamentar y llorar en conjunto”, y añadió que “la prioridad absoluta es salvar vidas y consolar y ayudar a quienes han resultado afectados; muy pronto estaré de regreso en Venezuela junto al pueblo venezolano”. Foto: AFP 09:20 Estados Unidos asegura que su ayuda supera los US$ 300 millones Estados Unidos elevó a más de 300 millones de dólares su ayuda de urgencia para Venezuela tras los sismos de la semana pasada, duplicando el monto previo de 150 millones, según el gobierno de Donald Trump. Los fondos se destinarán a atención médica, alimentos, agua, saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico, canalizados a través de organizaciones como Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, OIM, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja. Washington también desplegó equipos de rescate con más de 300 socorristas y perros de búsqueda, además de apoyo en infraestructura como la reapertura parcial del aeropuerto de Caracas. Foto: AFP 08:51 Amplían suspensión de clases en Venezuela hasta el 5 de julio “Se mantiene la suspensión de actividades escolares en todas las instituciones educativas del país durante esta semana, del 29 de junio al 5 de julio, motivado a las grandes afectaciones causadas por el doble terremoto que golpeó a nuestro país”, ha afirmado el Ministerio de Educación venezolano. 08:21 Descienden a 138 los españoles desaparecidos El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informó que los españoles desaparecidos en Venezuela tras los terremotos bajaron a 138, frente a los 150 reportados previamente, mientras se mantienen 17 fallecidos y 12 personas aún bajo los escombros a la espera de rescate. El balance general del desastre se mantiene en 1.450 muertos y 3.150 heridos, y el Ministerio recuerda que siguen activas las líneas consulares de emergencia para ciudadanos españoles en el país. 07:42 14,7 millones de dólares de ayuda llegará a Venezuela China anunció este lunes que enviará 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos que han causado la muerte de más de 1.450 personas y, según la ONU, decenas de miles de desaparecidos. El gobierno chino proporcionará a Venezuela "suministros de emergencia gratuitos (...) para apoyar las labores de rescate" y "la reconstrucción posterior, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun, en rueda de prensa. Se entregarán "cuanto antes", añadió. Con información de AFP 07:27 Países Bajos se suma a la ayuda extranjera El Gobierno de Países Bajos ha enviado un buque de ayuda humanitaria desde Curazao hacia Venezuela con suministros de emergencia como alimentos y agua potable, destinados a la población afectada por los terremotos registrados el miércoles pasado. Foto: AFP. 06:45 Nuevo temblor de 4,6 sacude Venezuela Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y el vecino estado de La Guaira el lunes por la mañana. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de magnitud 4,6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños. Este nuevo movimiento sismico ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros. Con información de AFP

Apoyo internacional a Venezuela

Ante la magnitud de la emergencia, la Organización de las Naciones Unidas anunció la movilización de equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señaló que llevar estos equipos al terreno es la 'prioridad absoluta', debido a la posibilidad de encontrar personas con vida entre los escombros. Hasta el momento se han desplegado 25 equipos, incluidos grupos nacionales de búsqueda urbana y unidades médicas de emergencia, con alrededor de 1.000 rescatistas.

La respuesta internacional incluye equipos ya presentes en Venezuela procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, en tanto otros países, como Reino Unido, Francia, Alemania, España, Catar y Países Bajos, también preparan o movilizan apoyo.

La ONU destacó que, aunque los terremotos representan una de las emergencias más devastadoras para cualquier país, la rápida coordinación humanitaria muestra una amplia solidaridad internacional frente a la tragedia.

USGS alerta sobre alto riesgo de víctimas futuras

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta naranja a través de su sistema PAGER tras evaluar el impacto del terremoto de magnitud 7,5, identificado como el evento principal del doblete sísmico ocurrido en Yaracuy.