Partidos de hoy, domingo 16 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, Liga Femenina y el Mundial de Vóley Sub-17.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 16 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Universitario de Deportes y Sporting Cristal necesitan ganar para acercarse al líder Alianza Lima. Por otra parte, la selección peruana de vóley tendrá su revancha ante Venezuela en el último partido del Mundial Sub-17.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- CD Moquegua vs Sport Boys
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- FC Cajamarca vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos Mundial Sub-17 de Vóley HOY
- Perú vs Venezuela
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de la Community Shield HOY
- Arsenal vs Manchester City
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus Premium
Partidos del Brasileirao HOY
- Atlético Mineiro vs Gremio
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: SporTV
- Corinthians vs Cruzeiro
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
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Liga Profesional Argentina: partidos de HOY
- River Plate vs Argentinos Juniors
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Barracas Central vs Rosario Central
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de HOY en la Liga Femenina
- Atlético Andahuaylas vs Carlos Mannucci
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube de Bicolor+
- UNSAAC vs Alianza Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: América TV, YouTube de Bicolor+