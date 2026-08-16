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Partidos de hoy, domingo 16 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, Liga Femenina y el Mundial de Vóley Sub-17.

Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de agosto. Foto: composición LR/FPV/Volleyball World
Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de agosto. Foto: composición LR/FPV/Volleyball World
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 16 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal necesitan ganar para acercarse al líder Alianza Lima. Por otra parte, la selección peruana de vóley tendrá su revancha ante Venezuela en el último partido del Mundial Sub-17.

PUEDES VER: Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • CD Moquegua vs Sport Boys
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • FC Cajamarca vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos Mundial Sub-17 de Vóley HOY

Partidos de la Community Shield HOY

  • Arsenal vs Manchester City
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus Premium

Partidos del Brasileirao HOY

  • Atlético Mineiro vs Gremio
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Corinthians vs Cruzeiro
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV

PUEDES VER: ¿Kevin Quevedo se va de Alianza Lima? Revelan el fuerte motivo por el que Pablo Guede no lo tendría más en sus planes

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Liga Profesional Argentina: partidos de HOY

  • River Plate vs Argentinos Juniors
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Barracas Central vs Rosario Central
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Liga Femenina

  • Atlético Andahuaylas vs Carlos Mannucci
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Bicolor+
  • UNSAAC vs Alianza Lima
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: América TV, YouTube de Bicolor+
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