Partidos de hoy, domingo 16 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 16 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal necesitan ganar para acercarse al líder Alianza Lima. Por otra parte, la selección peruana de vóley tendrá su revancha ante Venezuela en el último partido del Mundial Sub-17.

Partidos de la Liga 1 HOY

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

CD Moquegua vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

FC Cajamarca vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos Mundial Sub-17 de Vóley HOY

Perú vs Venezuela

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Latina TV

Partidos de la Community Shield HOY

Arsenal vs Manchester City

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus Premium

Partidos del Brasileirao HOY

Atlético Mineiro vs Gremio

Hora: 2.00 p. m.

Canal: SporTV

Corinthians vs Cruzeiro

Hora: 5.30 p. m.

Canal: SporTV

Liga Profesional Argentina: partidos de HOY

River Plate vs Argentinos Juniors

Hora: 4.00 p. m.

Canal: ESPN

Barracas Central vs Rosario Central

Hora: 6.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Liga Femenina