HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Gastaron 34 millones de dólares en 96 millones de bolas negras para proteger un depósito de agua y ahora deben retirarlas

Las esferas, diseñadas para durar una década, ayudaron a conservar aproximadamente 1,1 millones de metros cúbicos de agua al año y a reducir la proliferación de algas.

Las autoridades de Los Ángeles retiran 96 millones de esferas negras del depósito de agua potable, usadas para combatir la evaporación durante una severa sequía.
Las autoridades de Los Ángeles retiran 96 millones de esferas negras del depósito de agua potable, usadas para combatir la evaporación durante una severa sequía. | Foto: Veritasium | Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

En 2015, las autoridades de Los Ángeles cubrieron un enorme depósito de agua potable con 96 millones de esferas negras. La medida buscaba combatir la evaporación durante una grave sequía y proteger un recurso cada vez más escaso.

Las bolas ocuparon unas 70 hectáreas de superficie y podían evitar la pérdida de aproximadamente 1,1 millones de metros cúbicos de agua al año. Sin embargo, fueron diseñadas para durar alrededor de una década y ahora son retiradas mientras una nueva infraestructura toma su lugar.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Una exploración en las profundidades del Mediterráneo descubre un barco romano de 2.100 años repleto de un valioso tesoro

lr.pe

¿Por qué cubrieron el depósito de agua con millones de bolas negras?

Las conocidas como shade balls fueron fabricadas con polietileno de alta densidad y diseñadas para mantenerse flotando sobre el agua. Su función era bloquear parte de la radiación solar y reducir el calentamiento que favorecía la evaporación.

Además de conservar agua, las esferas ayudaban a disminuir las condiciones que podían favorecer la proliferación de algas y determinadas reacciones químicas. Su color negro se debía al negro de carbón incorporado al plástico para mejorar su resistencia frente a la radiación solar.

PUEDES VER: La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

lr.pe

¿Por qué ahora están retirando los 96 millones de bolas?

Las esferas tenían una vida útil estimada de unos diez años y mantener millones de piezas flotando durante largos periodos exigía supervisión y un plan de retirada. Con el paso del tiempo, las autoridades optaron por reemplazar esta solución por una planta de pretratamiento de agua.

La nueva infraestructura permite controlar determinados contaminantes y subproductos antes de que el agua llegue a la red de distribución. De esta manera, Los Ángeles abandona progresivamente la gigantesca capa negra que durante años cubrió el depósito y traslada el control de la calidad del agua a una etapa específica del tratamiento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La inesperada alternativa ecológica que desafía al papel higiénico: podría convertir el tradicional rollo en cosa del pasado

La inesperada alternativa ecológica que desafía al papel higiénico: podría convertir el tradicional rollo en cosa del pasado

LEER MÁS
Una reserva de vapor de agua fue descubierta a 12.000 millones de años luz: supera en 140 billones de veces a todos los oceános de la Tierra

Una reserva de vapor de agua fue descubierta a 12.000 millones de años luz: supera en 140 billones de veces a todos los oceános de la Tierra

LEER MÁS
España hizo posible lo impensable: convirtió una mina de carbón de 300 metros de profundidad en un lago artificial en solo 4 años y lo llenó con 547.000 millones de litros de agua

España hizo posible lo impensable: convirtió una mina de carbón de 300 metros de profundidad en un lago artificial en solo 4 años y lo llenó con 547.000 millones de litros de agua

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de 18 años sorprende al mundo tras crear un material contra microplásticos con ayuda de ChatGPT: ganó US$12.500 por su invento

Joven de 18 años sorprende al mundo tras crear un material contra microplásticos con ayuda de ChatGPT: ganó US$12.500 por su invento

LEER MÁS
¿La Tierra está temblando más de lo normal? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

¿La Tierra está temblando más de lo normal? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

LEER MÁS
Dos años antes del terremoto de 7,9 en Pisco, científicos ya habían advertido sobre la zona donde ocurrió: ¿cómo lo detectaron?

Dos años antes del terremoto de 7,9 en Pisco, científicos ya habían advertido sobre la zona donde ocurrió: ¿cómo lo detectaron?

LEER MÁS
Resultado del Sinuano de Día y Noche de hoy, domingo 16 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

Resultado del Sinuano de Día y Noche de hoy, domingo 16 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

LEER MÁS
El secreto y la transparencia en la diplomacia: la CX 52, que la quisimos tanto…, por Manuel Rodríguez Cuadros

El secreto y la transparencia en la diplomacia: la CX 52, que la quisimos tanto…, por Manuel Rodríguez Cuadros

LEER MÁS
La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025