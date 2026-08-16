Cajamarca FC vs Universitario EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura Liga 1 2026
Universitario no tiene margen de error en la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue la transmisión del partido U vs FC Cajamarca en directo.
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Universitario vs FC Cajamarca HOY EN VIVO | El partido de la U empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Luego de empatar en el Monumental ante Sporting Cristal, los dirigidos por Héctor Cúper necesitan un triunfo en su visita al Estadio Héroes de San Ramón para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
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¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?
En suelo peruano, el partido Universitario vs FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca?
La transmisión por TV del Universitario vs FC Cajamarca se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.
¿Cómo ver Universitario vs FC Cajamarca por internet gratis?
Si deseas ver el partido entre merengues y cajamarquinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.
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Pronóstico Universitario vs FC Cajamarca
Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Universitario, que jugará de visitante en Cajamarca.
- Betsson: gana Universitario (1,78), empate (3,40), gana FC Cajamarca (4,50)
- Betano: gana Universitario (1,83), empate (3,65), gana FC Cajamarca (4,90)
- Bet365: gana Universitario (1,73), empate (3,60), gana FC Cajamarca (4,50)
- 1XBet: gana Universitario (1,75), empate (3,40), gana FC Cajamarca (4,83)
- Caliente: gana Universitario (1,80), empate (3,45), gana FC Cajamarca (4,40)
- Doradobet: gana Universitario (1,83), empate (3,40), gana FC Cajamarca (4,75).