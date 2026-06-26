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Bomberos de Perú viajan a Venezuela para apoyar en rescate tras doble terremoto: “Haremos el máximo esfuerzo”

Un equipo especializado con más de 20 años de experiencia se dirige al país caribeño para brindar su apoyo ante la emergencia que deja 920 muertos y más de 1.500 heridos.

Foto oficial de la primera delegación de bomberos peruanos que viajará a Venezuela
Foto oficial de la primera delegación de bomberos peruanos que viajará a Venezuela | Foto: Silvana Quiñónez / La República
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Un total de 43 bomberos peruanos de la brigada especializada USAR viajará a Venezuela este 26 de junio para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el doble terremoto, con magnitudes superiores a 7 grados, que deja hasta el momento 920 muertos y más de 1.500 heridos. Un primer grupo de 28 miembros ya se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y abordará su vuelo a las 3.50 p. m., mientras que el resto de 15 integrantes lo hará a medianoche, según información oficial.

El equipo de voluntarios, en el que se encuentran médicos, arquitectos, ingenieros y otros especialistas en materiales peligrosos y de búsqueda canina, llegará primero hasta Bogotá (Colombia) y luego será trasladado hacia una base aérea militar en el estado venezolano de Carabobo en vuelos facilitados por Latam Airlines, como parte del programa Avión Solidario y el apoyo de la ONG Perú Pendiente.

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Capacidad y preparación

El Brigadier Mayor Claudio Saenz, jefe de la brigada USAR, destacó que son un equipo especializado con más de 20 años de experiencia que antes ha intervenido en emergencias nacionales e internacionales, como en los terremotos de Pisco y Ecuador, respectivamente.

Saenz señaló que este grupo tiene una capacidad para operar por 8 días, pero no descartó que puedan ser relevados por un segundo plantel de voluntarios peruanos si es necesario. Asimismo, agregó que, una vez que lleguen a Venezuela, serán registrados y designados a un lugar de apoyo de acuerdo a sus capacidades.

Brigadier Mayor Claudio Saenz, jefe de la brigada USAR

Brigadier Mayor Claudio Saenz, jefe de la brigada USAR

“Lo que más nos interesa es apoyar”

El jefe del equipo especializado aseguró que hay grupos de voluntarios de Colombia, México y Chile que se encontrarían en el país afectado para brindar apoyo. El objetivo que tienen —añadió— es salvar la mayor cantidad de vidas posibles tras el desastre provocado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez para despedir a la primera delegación que viaja esta tarde y anunció que en los próximos días el Perú enviará 140 toneladas de alimentos como parte de la ayuda humanitaria a Venezuela. Sin embargo, evitó responder por qué los bomberos no viajaron en un avión de la Fuerza Aéra del Grupo N° 8 para facilitar su trasladado.

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