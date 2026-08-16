➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 16 de agosto, según Jhan Sandoval
No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este SÁBADO 15 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este domingo 16 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Cortas comunicación y te alejarás de una amistad que suele hacer comentarios negativos. Tomar distancia de personas que no te hacen bien será lo mejor para ti. Es posible que realices un viaje.
- Tauro: En una reunión te encontrarás con una persona que se ha integrado a tu grupo social, pero que no has tenido la oportunidad de conocer bien. Habrá química y se convertirá en una amistad.
- Géminis: Podrías incomodarte con el mal manejo financiero que tiene un familiar. Evita criticar y trata de resolver cualquier diferencia desde el diálogo. En el amor, vuelve la calma y se aclaran diferencias.
- Cáncer: Si te mantienes en conflicto o tensión con tu familia no se resolverá ese problema que hace mucho tiempo está pendiente. Reflexiona y busca conciliar para que todo pueda terminar a tu favor.
- Leo: Hay alguien que desea recuperar el contacto contigo, pero sus formas y actitudes siguen siendo las mismas. Si consideras que esto no es positivo para ti lo recomendable es mantener distancia.
- Virgo: Una persona que no tiene buenas intenciones contigo te dirá cosas negativas con el fin de confundirte o influir en tus decisiones. Sé consciente de sus intenciones y evita caer en su manipulación.
- Libra: No se han resuelto algunos problemas que te preocupan, pero es posible que tenga relación con cierta inflexibilidad de tu parte y no solo con las circunstancias. Reflexiona y trata de cambiar.
- Escorpio: Recibirás la visita de una amistad. Sus consejos y la visión que tiene de las cosas te permitirán aclarar tus ideas y tomar decisiones que fueron complicadas para ti. Todo empieza na cambiar.
- Sagitario: Te sientes agotado por las cargas laborales que has tenido y será momento de soltar todo lo que tienes pendiente y descansar. En el amor, necesitas superar esa historia que ya terminó.
- Capricornio: Estarás centrando en atender temas que habías descuidado, pero alguien que desea recuperar contacto contigo insistirá en verte o comunicarse y podría distraerte. Mantén la concentración.
- Acuario: Tendrás un encuentro muy intenso con alguien que no tiene responsabilidad afectiva. Establece tus condiciones para que no vivas nada que pueda generarte intranquilidad emocional. Recuérdalo.
- Piscis: Te acompaña una gran energía. Avanzarás con muchas cosas que dejaste abandonadas por falta de energía y concentración. En el amor, llamarás la atención y acercarás nuevas posibilidades.