HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

DANA “Aníbal” amenaza la sierra central y sur: Senamhi advierte nevadas, fuertes vientos y riesgo para el ganado

El Senamhi advirtió sobre el riesgo de temperaturas extremas en Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno, donde ya se reportan problemas económicos y sanitarios en el ganado.

Para mitigar las afectaciones, el Senamhi recomienda resguardar a los animales más vulnerables y asegurar suficiente agua y forraje.
Para mitigar las afectaciones, el Senamhi recomienda resguardar a los animales más vulnerables y asegurar suficiente agua y forraje. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La presencia de la DANA “Aníbal” podría intensificar las condiciones meteorológicas adversas en diferentes localidades de la sierra central y sur del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las nevadas y el aumento de los vientos previstos para los próximos días pueden complicar la actividad ganadera, principalmente en las zonas altoandinas.

El escenario se presenta cuando localidades de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno ya reportan problemas relacionados con temperaturas extremas y una menor disponibilidad estacional de pastizales. Entre las afectaciones registradas figuran la muerte de crías, el debilitamiento de animales adultos y algunos casos sanitarios, según informó el organismo meteorológico.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

lr.pe

Junín, Cusco, Arequipa y Puno bajo riesgo por nevadas asociadas a la DANA Aníbal

El Senamhi señaló que el incremento de los vientos y las nevadas vinculadas con la DANA “Aníbal” podrían ocasionar una mayor pérdida de calor corporal en los animales. Las crías, hembras adultas y alpacas preñadas se encuentran entre los ejemplares que requieren mayor protección frente a estas condiciones.

La acumulación de nieve también podría disminuir las horas disponibles para el pastoreo y dificultar que los animales encuentren alimento. Este escenario podría presentarse principalmente en áreas ganaderas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno. Asimismo, localidades como Paras, en Ayacucho; Ocongate, en Cusco; Calacoa, en Moquegua; y Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía, en Puno, han reportado afectaciones en la actividad pecuaria.

PUEDES VER: Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

lr.pe

¿Cómo proteger al ganado de las nevadas y fuertes vientos? Estas son las recomendaciones del Senamhi

Ante las condiciones previstas, el Senamhi recomendó trasladar, cuando sea posible, a los animales más vulnerables hacia espacios secos y protegidos de la nieve, las precipitaciones y el viento. Los productores también deben procurar suficiente disponibilidad de agua y forraje, además de revisar diariamente el estado sanitario del ganado.

En el ámbito agrícola, las lluvias podrían elevar la humedad de los suelos y favorecer las primeras labores de preparación y siembra de la campaña 2026-2027, así como algunos cultivos de la campaña chica en los valles interandinos. Sin embargo, persiste la posibilidad de heladas, granizadas y vientos fuertes capaces de perjudicar cultivos establecidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lima alcanzaría los 36 °C el próximo verano por fenómeno El Niño y superaría registros de 1998, según Senamhi

Lima alcanzaría los 36 °C el próximo verano por fenómeno El Niño y superaría registros de 1998, según Senamhi

LEER MÁS
Sismate activa segunda alarma: Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa

Sismate activa segunda alarma: Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa

LEER MÁS
DANA Aníbal: Senamhi advierte lluvias, nieve y descenso de temperaturas en 11 regiones del Perú

DANA Aníbal: Senamhi advierte lluvias, nieve y descenso de temperaturas en 11 regiones del Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

LEER MÁS
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Asesinan a joven embarazada de 21 años a dos cuadras de su vivienda en Ventanilla

Asesinan a joven embarazada de 21 años a dos cuadras de su vivienda en Ventanilla

LEER MÁS
Fiscalía obtiene prisión preventiva para tres investigados por presunto fraude informático: se habrían apoderado de S/4 millones

Fiscalía obtiene prisión preventiva para tres investigados por presunto fraude informático: se habrían apoderado de S/4 millones

LEER MÁS
Línea 2 del Metro supera el 90% en sus etapas 1B y 2, pero los pasajeros aún tendrán que esperar hasta 2030

Línea 2 del Metro supera el 90% en sus etapas 1B y 2, pero los pasajeros aún tendrán que esperar hasta 2030

LEER MÁS
Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025