DANA “Aníbal” amenaza la sierra central y sur: Senamhi advierte nevadas, fuertes vientos y riesgo para el ganado

Para mitigar las afectaciones, el Senamhi recomienda resguardar a los animales más vulnerables y asegurar suficiente agua y forraje. | Foto: Andina/Composición LR

Para mitigar las afectaciones, el Senamhi recomienda resguardar a los animales más vulnerables y asegurar suficiente agua y forraje. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La presencia de la DANA “Aníbal” podría intensificar las condiciones meteorológicas adversas en diferentes localidades de la sierra central y sur del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las nevadas y el aumento de los vientos previstos para los próximos días pueden complicar la actividad ganadera, principalmente en las zonas altoandinas.

El escenario se presenta cuando localidades de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno ya reportan problemas relacionados con temperaturas extremas y una menor disponibilidad estacional de pastizales. Entre las afectaciones registradas figuran la muerte de crías, el debilitamiento de animales adultos y algunos casos sanitarios, según informó el organismo meteorológico.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Junín, Cusco, Arequipa y Puno bajo riesgo por nevadas asociadas a la DANA Aníbal

El Senamhi señaló que el incremento de los vientos y las nevadas vinculadas con la DANA “Aníbal” podrían ocasionar una mayor pérdida de calor corporal en los animales. Las crías, hembras adultas y alpacas preñadas se encuentran entre los ejemplares que requieren mayor protección frente a estas condiciones.

La acumulación de nieve también podría disminuir las horas disponibles para el pastoreo y dificultar que los animales encuentren alimento. Este escenario podría presentarse principalmente en áreas ganaderas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno. Asimismo, localidades como Paras, en Ayacucho; Ocongate, en Cusco; Calacoa, en Moquegua; y Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía, en Puno, han reportado afectaciones en la actividad pecuaria.

PUEDES VER: Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

¿Cómo proteger al ganado de las nevadas y fuertes vientos? Estas son las recomendaciones del Senamhi

Ante las condiciones previstas, el Senamhi recomendó trasladar, cuando sea posible, a los animales más vulnerables hacia espacios secos y protegidos de la nieve, las precipitaciones y el viento. Los productores también deben procurar suficiente disponibilidad de agua y forraje, además de revisar diariamente el estado sanitario del ganado.

En el ámbito agrícola, las lluvias podrían elevar la humedad de los suelos y favorecer las primeras labores de preparación y siembra de la campaña 2026-2027, así como algunos cultivos de la campaña chica en los valles interandinos. Sin embargo, persiste la posibilidad de heladas, granizadas y vientos fuertes capaces de perjudicar cultivos establecidos.