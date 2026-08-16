DANA “Aníbal” amenaza la sierra central y sur: Senamhi advierte nevadas, fuertes vientos y riesgo para el ganado
El Senamhi advirtió sobre el riesgo de temperaturas extremas en Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno, donde ya se reportan problemas económicos y sanitarios en el ganado.
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La presencia de la DANA “Aníbal” podría intensificar las condiciones meteorológicas adversas en diferentes localidades de la sierra central y sur del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las nevadas y el aumento de los vientos previstos para los próximos días pueden complicar la actividad ganadera, principalmente en las zonas altoandinas.
El escenario se presenta cuando localidades de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno ya reportan problemas relacionados con temperaturas extremas y una menor disponibilidad estacional de pastizales. Entre las afectaciones registradas figuran la muerte de crías, el debilitamiento de animales adultos y algunos casos sanitarios, según informó el organismo meteorológico.
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Junín, Cusco, Arequipa y Puno bajo riesgo por nevadas asociadas a la DANA Aníbal
El Senamhi señaló que el incremento de los vientos y las nevadas vinculadas con la DANA “Aníbal” podrían ocasionar una mayor pérdida de calor corporal en los animales. Las crías, hembras adultas y alpacas preñadas se encuentran entre los ejemplares que requieren mayor protección frente a estas condiciones.
La acumulación de nieve también podría disminuir las horas disponibles para el pastoreo y dificultar que los animales encuentren alimento. Este escenario podría presentarse principalmente en áreas ganaderas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno. Asimismo, localidades como Paras, en Ayacucho; Ocongate, en Cusco; Calacoa, en Moquegua; y Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía, en Puno, han reportado afectaciones en la actividad pecuaria.
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¿Cómo proteger al ganado de las nevadas y fuertes vientos? Estas son las recomendaciones del Senamhi
Ante las condiciones previstas, el Senamhi recomendó trasladar, cuando sea posible, a los animales más vulnerables hacia espacios secos y protegidos de la nieve, las precipitaciones y el viento. Los productores también deben procurar suficiente disponibilidad de agua y forraje, además de revisar diariamente el estado sanitario del ganado.
En el ámbito agrícola, las lluvias podrían elevar la humedad de los suelos y favorecer las primeras labores de preparación y siembra de la campaña 2026-2027, así como algunos cultivos de la campaña chica en los valles interandinos. Sin embargo, persiste la posibilidad de heladas, granizadas y vientos fuertes capaces de perjudicar cultivos establecidos.