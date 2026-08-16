Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO: a qué hora juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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VER Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY | El equipo de Roberto Mosquera recibirá al Rojo Matador por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de L1 Max a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Los rimenses buscarán un triunfo que les permita seguir en el grupo de clubes que luchan por la punta del Torneo Clausura. Por su parte, los dirigidos por Richard Pellejero necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Sport Huancayo se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre rimenses y huancaínos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Sporting Cristal, que jugará de local en el Estadio Alberto Gallardo.