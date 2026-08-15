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La actriz Stephanie Cayo confesó que mantiene un estrecho vínculo con su exesposo, Chad Campbell. En plena etapa marcada por su relación con el cantante español Alejandro Sanz y el éxito de la serie de Netflix ‘DOC’, la intérprete peruana se sinceró sobre su vida personal y profesional en una entrevista con la revista ‘¡HOLA!’.

Entre sus revelaciones destacó que su historia con el autor de ‘Corazón partío’ comenzó antes de casarse con Campbell en 2018, y que, pese al divorcio del empresario estadounidense en 2021, aún conserva comunicación con él. Según contó, ambos comparten detalles de sus actuales parejas y se profesan un cariño que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Stephanie Cayo revela que mantiene comunicación con su exesposo y habla del cariño que se tienen

El tema surgió cuando el medio español le preguntó directamente a Stephanie Cayo si mantenía amistad con sus exparejas. La recordada protagonista de ‘Travesuras del corazón’ respondió que sí conserva lazos de afecto con algunos de ellos: “Sí. Con algunos he trabajado otra vez después de años, los quiero mucho. Quizá con otros todavía no se puede por ciertas situaciones, pero no porque yo no quiera. Yo, feliz”.

Fue entonces cuando habló de Chad Campbell, con quien se casó en 2018 a los 29 años. El vínculo, aseguró, sigue vigente a pesar del divorcio en 2021, e incluso mantienen comunicación sobre sus vidas actuales. “Mi exesposo y yo, por ejemplo, todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos”, confesó.

Respecto al matrimonio, la menor de las hermanas Cayo señaló que aún cree en esa institución y que le gustaría formar una familia con hijos. Sin embargo, de tener una segunda oportunidad, optaría por una ceremonia distinta. “Creo que sería de otra manera. Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento”, agregó.