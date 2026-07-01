Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Fabio Isaac Bravo formó parte de la delegación peruana que participó en la competencia internacional de Matemáticas. | Foto: composición LR/Difusión

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Fabio Isaac Bravo Acosta, un niño genio venezolano de 9 años, ganó una medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, realizada en Singapur. El talentoso estudiante representó a Perú, país en el que reside desde pequeño, en la competencia internacional y logró uno de los máximos reconocimientos del certamen tras enfrentar a escolares de alto nivel académico provenientes de países como Japón y Rusia.

A su corta edad, el logro alcanzado por Fabio es el resultado de un proceso de preparación académica que le permitió avanzar desde las etapas clasificatorias hasta la final mundial. Su participación se concretó después de destacar en competencias previas organizadas por Copernicus, consolidando una trayectoria que continúa sumando reconocimientos en el ámbito de las matemáticas.

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De Perú a Singapur: el recorrido de Fabio Bravo hasta alcanzar la medalla de oro en matemáticas

La experiencia del destacado niño genio venezolano en Singapur estuvo marcada por un atareado viaje. Según contó en sus redes sociales, el trayecto demandó más de 30 horas de vuelo e incluyó escalas en tres país: Colombia, Francia y España. Asimismo, relató que enfrentó algunos inconvenientes durante el recorrido y que, por momentos, creyó que no lograría llegar a tiempo al evento internacional.

A esto se sumó la devastadora noticia de los terremotos registrados en Venezuela, justo cuando se encontraba en la etapa decisiva del torneo. Pese a la difícil coyuntura, afirmó haber mantenido la concentración para afrontar la prueba final y destacó el alto nivel de los competidores de otras delegaciones.

“El ánimo estaba bajo, pero también vi muchas personas ayudando y recordándome que Dios nos escucha, así que rezando por tantos que lo necesitan fui al examen final. No fue fácil”, se lee. Tras este resultado, logró ocupar el primer puesto, llevando no solo la bandera del Perú a lo más alto del podio, sino también sus raíces venezolanas.

El talento académico y deportivo que acompaña a Fabio Bravo desde pequeño

El desempeño del menor en Singapur se suma a una destacada trayectoria de éxitos previos, entre los que resalta la medalla de plata obtenida en una competencia internacional de matemáticas en Nueva York, logro que le permitió clasificar a la ronda mundial. Fabio, quien posee un coeficiente intelectual de 146, ha demostrado desde muy temprana edad una notable curiosidad por áreas como la geografía, la química y el aprendizaje autodidacta del inglés.

Esta faceta intelectual se complementa con su destreza deportiva: en la natación, disciplina que practica con rigor, acumula ya 27 medallas de oro.