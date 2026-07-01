HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori: "Me quiero casar con el Perú" y López Aliaga queda sin la Muni de Lima | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

A pesar de enfrentar un largo viaje de más de 30 horas y los acotecimientos sobre los terremotos en su país natal, Fabio mantuvo su concentración, destacándose entre competidores de alto nivel y logró la medalla de oro para el Perú.

Fabio Isaac Bravo formó parte de la delegación peruana que participó en la competencia internacional de Matemáticas.
Fabio Isaac Bravo formó parte de la delegación peruana que participó en la competencia internacional de Matemáticas. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Fabio Isaac Bravo Acosta, un niño genio venezolano de 9 años, ganó una medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, realizada en Singapur. El talentoso estudiante representó a Perú, país en el que reside desde pequeño, en la competencia internacional y logró uno de los máximos reconocimientos del certamen tras enfrentar a escolares de alto nivel académico provenientes de países como Japón y Rusia.

A su corta edad, el logro alcanzado por Fabio es el resultado de un proceso de preparación académica que le permitió avanzar desde las etapas clasificatorias hasta la final mundial. Su participación se concretó después de destacar en competencias previas organizadas por Copernicus, consolidando una trayectoria que continúa sumando reconocimientos en el ámbito de las matemáticas.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

lr.pe

De Perú a Singapur: el recorrido de Fabio Bravo hasta alcanzar la medalla de oro en matemáticas

La experiencia del destacado niño genio venezolano en Singapur estuvo marcada por un atareado viaje. Según contó en sus redes sociales, el trayecto demandó más de 30 horas de vuelo e incluyó escalas en tres país: Colombia, Francia y España. Asimismo, relató que enfrentó algunos inconvenientes durante el recorrido y que, por momentos, creyó que no lograría llegar a tiempo al evento internacional.

A esto se sumó la devastadora noticia de los terremotos registrados en Venezuela, justo cuando se encontraba en la etapa decisiva del torneo. Pese a la difícil coyuntura, afirmó haber mantenido la concentración para afrontar la prueba final y destacó el alto nivel de los competidores de otras delegaciones.

“El ánimo estaba bajo, pero también vi muchas personas ayudando y recordándome que Dios nos escucha, así que rezando por tantos que lo necesitan fui al examen final. No fue fácil”, se lee. Tras este resultado, logró ocupar el primer puesto, llevando no solo la bandera del Perú a lo más alto del podio, sino también sus raíces venezolanas.

El talento académico y deportivo que acompaña a Fabio Bravo desde pequeño

El desempeño del menor en Singapur se suma a una destacada trayectoria de éxitos previos, entre los que resalta la medalla de plata obtenida en una competencia internacional de matemáticas en Nueva York, logro que le permitió clasificar a la ronda mundial. Fabio, quien posee un coeficiente intelectual de 146, ha demostrado desde muy temprana edad una notable curiosidad por áreas como la geografía, la química y el aprendizaje autodidacta del inglés.

Esta faceta intelectual se complementa con su destreza deportiva: en la natación, disciplina que practica con rigor, acumula ya 27 medallas de oro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El canal preinca de más de 3.000 años en el norte de Perú que científicos aún estudian por su posible conexión entre océanos

El canal preinca de más de 3.000 años en el norte de Perú que científicos aún estudian por su posible conexión entre océanos

LEER MÁS
De Argentina a Venezuela: estos son los feriados y días libres que tendrá Sudamérica en julio de 2026

De Argentina a Venezuela: estos son los feriados y días libres que tendrá Sudamérica en julio de 2026

LEER MÁS
¿Son legales las apuestas deportivas en Perú? Así eliges las más confiables

¿Son legales las apuestas deportivas en Perú? Así eliges las más confiables

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

LEER MÁS
Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

LEER MÁS
Se caen Yape y BCP: usuarios reportan problemas para acceder a aplicativos este 30 de junio

Se caen Yape y BCP: usuarios reportan problemas para acceder a aplicativos este 30 de junio

LEER MÁS
Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

LEER MÁS
Lima tendrá 8 nuevos teleféricos: conoce los distritos que estarán conectados con el Metro y el Metropolitano, según la ATU

Lima tendrá 8 nuevos teleféricos: conoce los distritos que estarán conectados con el Metro y el Metropolitano, según la ATU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025