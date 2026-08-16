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Abuela, madre y nieta caen por extorsión: 'Bombón', 'Bellota' y 'Burbuja' exigían S/50.000 a comerciantes

Las Poderosas del Rímac usaban redes sociales para amenazar a sus víctimas. La Policía investiga a otros cómplices de esta organización criminal, que incluía a Renzo Jair Contreras como cabecilla.

Tres mujeres de una misma familia fueron detenidas en el Rímac, acusadas de ser parte de "Las Poderosas del Rímac", una organización dedicada a la extorsión.
Tres mujeres de una misma familia fueron detenidas en el Rímac, acusadas de ser parte de "Las Poderosas del Rímac", una organización dedicada a la extorsión. | Difusión
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Tres mujeres, integrantes de una misma familia, fueron detenidas en el Rímac por presuntamente formar parte de una organización dedicada a la extorsión. La Policía las identificó como Las Poderosas del Rímac, en referencia a los alias que utilizaban y que están inspirados en los personajes de Las Chicas Superpoderosas.

Las intervenidas fueron Leisi Erika Contreras Verástegui (40), alias 'Bombom'; Nancy Amparo Verástegui Gutiérrez (65), alias 'Bellota' y Maricielo Ángela Calixto Contreras (19), alias 'Burbuja'. La captura se realizó en un inmueble ubicado en el jirón Malecón Rímac, luego de una denuncia presentada por un empresario dedicado al rubro de toldos y alquiler para eventos.

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Según la investigación policial, el empresario recibió mensajes de WhatsApp y fotografías de su negocio como parte de las amenazas. Los extorsionadores le exigían S/30.000 como pago inicial o matrícula para evitar represalias.

Durante la intervención, los agentes encontraron en el celular de una de las detenidas las mismas imágenes que habían sido enviadas al empresario. Este hallazgo, de acuerdo con la Policía, permitió establecer una conexión entre las mujeres intervenidas y las amenazas realizadas contra el comerciante.

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Exigían hasta S/50.000 a comerciantes

El general PNP Manuel Lozada Morales, director nacional de Investigación Criminal, señaló que las tres mujeres habrían participado en acciones de extorsión contra bodegueros, ferreteros, propietarios de farmacias, empresarios y otros emprendedores del distrito.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización exigía entre S/30.000 y S/50.000 como pago inicial para permitir que los negocios continuaran funcionando. Las amenazas se realizaban mediante mensajes y material audiovisual enviado a los propietarios.

La Policía también investiga el presunto papel que cumplían otros integrantes de la organización. Según las pesquisas, algunos miembros se encargaban de contactar y amenazar a las víctimas, mientras que las tres mujeres detenidas habrían tenido funciones relacionadas con la recaudación del dinero y el registro en video de los cobros.

Entre los investigados figura Renzo Jair Contreras, señalado preliminarmente como presunto cabecilla de la organización criminal.

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Familia vinculada a actividades delictivas

Durante la presentación del caso, el general Lozada indicó además que Nancy Verástegui tendría tres hijos recluidos en diferentes establecimientos penitenciarios: San Pedro, Castro Castro y Chincha. Esta información forma parte de las líneas de investigación que buscan determinar los vínculos de la organización y su estructura.

La Policía sostiene que Las Poderosas del Rímac habrían aprovechado la actividad comercial de distintos negocios para establecer mecanismos de cobro mediante amenazas. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otras posibles víctimas y determinar la participación de cada uno de los investigados.

La captura forma parte de los operativos desplegados contra organizaciones dedicadas a la extorsión en Lima, delito que viene afectando especialmente a comerciantes, empresarios y transportistas.

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