Precio del dólar en Perú hoy, domingo 16 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar en Perú, hoy domingo 16 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 16 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
Tipo de cambio en bancos del Perú
BCP
- Compra: S/3,798
- Venta: S/3,887
Interbank
- Compra: S/3,755
- Venta: S/3,885
Banco de la Nación
- Compra: S/3,760
- Venta: S/3,850
BBVA
- Compra: S/3,747
- Venta: S/3,954
Scotiabank
- Compra: S/3,751
- Venta: S/3,927