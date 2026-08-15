Entre las actividades por el Día del Niño destacan el 'Julicirco' del Circo de la Alegría y una celebración especial en el Castillo de Chancay, que ofrecerá acceso gratuito a menores con entretenidos shows y sorpresas.

Entre las actividades por el Día del Niño destacan el 'Julicirco' del Circo de la Alegría y una celebración especial en el Castillo de Chancay, que ofrecerá acceso gratuito a menores con entretenidos shows y sorpresas.

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El Día Internacional del Niño, una de las fechas más esperadas por los pequeños del hogar, es una oportunidad para volver a lo esencial: jugar, compartir y disfrutar juntos. Por eso, en esta nota te brindamos una lista de atractivos planes para crear momentos memorables en familia, tanto para este sábado 15 y el domingo 16 de agosto.

En esta nueva edición del Día del Niño, que en Perú se celebra el tercer domingo de agosto, puedes regalar sonrisas, fomentar la imaginación y compartir momentos inolvidables llenos de alegría y conexión.

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Circo de la Alegría anuncia show especial

'Pitillo', el primer payaso del Perú, presenta este año ‘Julicirco’, una extravagancia llena de música, baile, acrobacia y maroma, con grandes atracciones de todas partes del mundo. Artistas de Brasil, El Salvador, México, Colombia, entre otros, cautivan con sus atrevidas destrezas e impresionantes demostraciones de fuerza, gracia y talento, acompañados de un destacado marco artístico de bailarinas, cantantes y músicos en vivo que transportará a los asistentes a un viaje mágico este sábado 15 y el domingo 16 de agosto en el Día del Niño desde las 11.00 a. m. en Real Plaza Puruchuco. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Entre las actividades por el Día del Niño en Lima destacan el 'Julicirco' del Circo de la Alegría. Foto: difusión

Castillo de Chancay engreirá a los niños

El Castillo de Chancay alista una celebración especial por el Día del Niño, con una serie de actividades dirigidas a toda la familia en uno de los atractivos turísticos más reconocidos de la costa peruana. El 15 y 16 de agosto, los menores de entre 3 y 12 años podrán ingresar gratuitamente y participar en distintas propuestas de entretenimiento diseñadas especialmente para ellos, con el objetivo de convertir la visita en una experiencia divertida y memorable.

Entre las principales novedades se encuentra el Bosque de Espejos, un espacio que sorprende por sus reflejos y llamativos escenarios. La propuesta invita a recorrer, explorar y capturar fotografías en familia dentro de un ambiente diferente. La jornada también permitirá conocer los principales espacios del Castillo de Chancay a través de sus tres recorridos temáticos: Exploradores del Mundo, Viajeros del Tiempo y Guardianes del Rey. Además, la programación por el Día del Niño incluirá actividades recreativas como caritas pintadas y un espectáculo infantil que se llevará a cabo durante la tarde.

El Castillo de Chancay ofrecerá acceso gratuito a menores con entretenidos shows y sorpresas. Foto: difusión

Circo de la Chola Chabuca presentará sorpresas

Este domingo 16 de agosto, el Día del Niño se celebra a lo grande en el Circo de La Chola Chabuca, que prepara una función muy especial para festejar a los más pequeños de la casa. La producción ha anunciado invitados sorpresa, presentaciones especiales y muchas novedades que el público asistente podrá disfrutar en vivo y en directo.

La celebración llega con una gran promoción por el Día del Niño, con entradas que tienen descuentos especiales en Ticketmaster y pensada para que todas las familias puedan gozar juntas de 'Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca'. Las funciones continuarán hasta el 24 de agosto en Plaza Norte.

Este domingo 16 de agosto, la Chola Chabuca prepara una función muy especial para festejar a los más pequeños de la casa. Foto: difusión

'La Granja de Zenón' llega a Lima

'La Granja de Zenón' llegará a Lima este domingo 16 de agosto con 'Héroes en Acción', su nuevo espectáculo en vivo, para celebrar el Día del Niño junto a las familias en el centro de convenciones Maracaná. Bartolito, Zenón, Tito y sus amigos protagonizarán una aventura que combina canciones, baile, juegos e interacción con el público. Las entradas adquiridas en Ticketmaster para la función del 15 serán válidas para el 16, respetando la zona originalmente comprada. Aún hay boletos disponibles.

La fiesta continúa con el espectáculo de 'La Granja de Zenón', ofreciendo diversión y actividades especiales para celebrar a los más pequeños. Foto: difusión

Circo de las Estrellas presenta renovado show

Este año, Carlos Vílchez sorprendió con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', un show interactivo, audiovisual y lleno de la magia en el Circo de las Estrellas, donde el comediante canta, baila, hace reír y divierte a toda la familia. La carpa está ubicada en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (San Miguel) y las funciones van hasta el 30 de agosto. Las entradas están habilitadas en Teleticket desde S/ 23, dependiendo de la zona.

Carlos Vílchez sorprendió a los niños con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop'. Foto: difusión

Jockey Plaza anuncia premios y juegos

Este año, el Día del Niño llega con toda la diversión al Jockey Plaza. Durante el sábado 16 y el domingo 17, los más pequeños podrán disfrutar de una agenda especial de juegos, premios y actividades inclusivas para niños neurodivergentes pensadas para que vivan un día único. Todas las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en distintos puntos del centro comercial.

Entre las novedades, destaca la Garra Humana de Premios, una experiencia llena de adrenalina donde los visitantes podrán ganar premios presentando un ticket de compra de S/150. Además, se realizarán actividades sensoriales en espacios adaptados para niños neurodivergentes, con texturas especiales y ambientes inclusivos.