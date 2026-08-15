Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima es el único invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Deportivo Garcilaso

Alianza Lima es el único invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Deportivo Garcilaso

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La fecha 5 del Torneo Clausura será clave para varios equipos. Alianza Lima, Cusco FC y Deportivo Garcilaso luchan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; por otra parte, UTC, FC Cajamarca, ADT y Juan Pablo II luchan por escapar de la zona de descenso en el Acumulado.

A la espera de lo que ocurra en Matute, Cusco FC logró alcanzar 9 unidades e igualó a Deportivo Garcilaso en la cima del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones tras los primeros días de competencia de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Cusco FC 4 3 +5 9 2. Deportivo Garcilaso 5 3 +3 9 3. Alianza Lima 4 2 +3 8 4. Sport Huancayo 4 2 +3 7 5. Melgar 4 2 +1 7 6. Sporting Cristal 4 2 +2 7 7. Sport Boys 4 2 +2 7 8. Los Chankas 4 2 0 7 9. Universitario 4 2 0 7 10. Atlético Grau 5 2 0 7 11. Alianza Atlético 5 2 -2 7 12. Comerciantes Unidos 5 1 0 5 13. Juan Pablo II 5 1 -2 5 14. FC Cajamarca 4 1 -1 4 15. Moquegua 4 0 -2 3 16. Cienciano 4 1 -3 3 17. UTC 4 0 -5 2 18. ADT 5 0 -4 2

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Cienciano siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 21 14 +25 48 2. Los Chankas 21 12 +4 41 3. Cienciano 21 11 +9 36 4. Universitario 21 10 +9 36 5. Cusco FC 22 11 +2 36 6. Melgar 21 10 +10 35 7. Deportivo Garcilaso 21 10 +6 35 8. Alianza Atlético 22 7 0 28 9. Sporting Cristal 21 7 0 26 10. Comerciantes Unidos 22 6 -2 26 11. Sport Boys 21 7 -2 25 12 Atlético Grau 22 6 -6 23 13. Sport Huancayo 21 6 -7 23 14. Moquegua 21 5 -9 21 15 ADT 22 5 -3 21 16. Juan Pablo II 22 5 -20 21 17. FC Cajamarca 21 5 -6 20 18. UTC 21 4 -10 13

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 8 del Exp. 723-2026-B-CCRD-FPF

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026

Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026

Resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de julio

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos

Cusco 2-0 Juan Pablo II

Sábado 15 de agosto

ADT 1-1 Alianza Atlético

Los Chankas vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs UTC

Hora: 7.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Moquegua vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre