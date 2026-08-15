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Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima y UTC protagonizarán el partido más importante de la jornada del Torneo Clausura. Así marcha la lucha por el título y la pelea por no descender.

Alianza Lima es el único invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Deportivo Garcilaso
Alianza Lima es el único invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Deportivo Garcilaso
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La fecha 5 del Torneo Clausura será clave para varios equipos. Alianza Lima, Cusco FC y Deportivo Garcilaso luchan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; por otra parte, UTC, FC Cajamarca, ADT y Juan Pablo II luchan por escapar de la zona de descenso en el Acumulado.

A la espera de lo que ocurra en Matute, Cusco FC logró alcanzar 9 unidades e igualó a Deportivo Garcilaso en la cima del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones tras los primeros días de competencia de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Cusco FC43+59
2.Deportivo Garcilaso53+39
3.Alianza Lima42+38
4.Sport Huancayo42+37
5.Melgar42+17
6.Sporting Cristal42+27
7.Sport Boys42+27
8.Los Chankas4207
9.Universitario4207
10.Atlético Grau5207
11.Alianza Atlético52-27
12.Comerciantes Unidos5105
13.Juan Pablo II51-25
14.FC Cajamarca41-14
15.Moquegua40-23
16.Cienciano41-33
17.UTC40-52
18.ADT50-42

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Cienciano siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima2114+2548
2.Los Chankas2112+441
3.Cienciano2111+936
4.Universitario2110+936
5.Cusco FC2211+236
6.Melgar2110+1035
7.Deportivo Garcilaso2110+635
8.Alianza Atlético227028
9.Sporting Cristal217026
10.Comerciantes Unidos226-226
11.Sport Boys217-225
12Atlético Grau226-623
13.Sport Huancayo216-723
14.Moquegua215-921
15ADT225-321
16.Juan Pablo II225-2021
17.FC Cajamarca215-620
18.UTC214-1013
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 8 del Exp. 723-2026-B-CCRD-FPF
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026

Resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de julio

  • Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
  • Cusco 2-0 Juan Pablo II

Sábado 15 de agosto

  • ADT 1-1 Alianza Atlético
  • Los Chankas vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs UTC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Moquegua vs Sport Boys
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • FC Cajamarca vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
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