Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura
Alianza Lima y UTC protagonizarán el partido más importante de la jornada del Torneo Clausura. Así marcha la lucha por el título y la pelea por no descender.
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- Alianza Lima vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
La fecha 5 del Torneo Clausura será clave para varios equipos. Alianza Lima, Cusco FC y Deportivo Garcilaso luchan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; por otra parte, UTC, FC Cajamarca, ADT y Juan Pablo II luchan por escapar de la zona de descenso en el Acumulado.
A la espera de lo que ocurra en Matute, Cusco FC logró alcanzar 9 unidades e igualó a Deportivo Garcilaso en la cima del Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones tras los primeros días de competencia de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Cusco FC
|4
|3
|+5
|9
|2.
|Deportivo Garcilaso
|5
|3
|+3
|9
|3.
|Alianza Lima
|4
|2
|+3
|8
|4.
|Sport Huancayo
|4
|2
|+3
|7
|5.
|Melgar
|4
|2
|+1
|7
|6.
|Sporting Cristal
|4
|2
|+2
|7
|7.
|Sport Boys
|4
|2
|+2
|7
|8.
|Los Chankas
|4
|2
|0
|7
|9.
|Universitario
|4
|2
|0
|7
|10.
|Atlético Grau
|5
|2
|0
|7
|11.
|Alianza Atlético
|5
|2
|-2
|7
|12.
|Comerciantes Unidos
|5
|1
|0
|5
|13.
|Juan Pablo II
|5
|1
|-2
|5
|14.
|FC Cajamarca
|4
|1
|-1
|4
|15.
|Moquegua
|4
|0
|-2
|3
|16.
|Cienciano
|4
|1
|-3
|3
|17.
|UTC
|4
|0
|-5
|2
|18.
|ADT
|5
|0
|-4
|2
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Cienciano siguen de cerca a los blanquiazules.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|21
|14
|+25
|48
|2.
|Los Chankas
|21
|12
|+4
|41
|3.
|Cienciano
|21
|11
|+9
|36
|4.
|Universitario
|21
|10
|+9
|36
|5.
|Cusco FC
|22
|11
|+2
|36
|6.
|Melgar
|21
|10
|+10
|35
|7.
|Deportivo Garcilaso
|21
|10
|+6
|35
|8.
|Alianza Atlético
|22
|7
|0
|28
|9.
|Sporting Cristal
|21
|7
|0
|26
|10.
|Comerciantes Unidos
|22
|6
|-2
|26
|11.
|Sport Boys
|21
|7
|-2
|25
|12
|Atlético Grau
|22
|6
|-6
|23
|13.
|Sport Huancayo
|21
|6
|-7
|23
|14.
|Moquegua
|21
|5
|-9
|21
|15
|ADT
|22
|5
|-3
|21
|16.
|Juan Pablo II
|22
|5
|-20
|21
|17.
|FC Cajamarca
|21
|5
|-6
|20
|18.
|UTC
|21
|4
|-10
|13
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 8 del Exp. 723-2026-B-CCRD-FPF
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026
Resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 14 de julio
- Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
- Cusco 2-0 Juan Pablo II
Sábado 15 de agosto
- ADT 1-1 Alianza Atlético
- Los Chankas vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs UTC
- Hora: 7.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 16 de agosto
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Moquegua vs Sport Boys
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- FC Cajamarca vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.