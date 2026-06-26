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Bombero venezolano deja Perú para ayudar a las víctimas del terremoto en su país: "No es fácil volver así"

La delegación a Venezuela incluye a Kaira, una perra rescatista entrenada para localizar sobrevivientes entre escombros. La misión durará aproximadamente ocho días, dependiendo de la situación en el terreno.

La delegación también incluye a Kaira, una perra rescatista entrenada para buscar sobrevivientes en escombros. La misión, prevista para ocho días, se adaptará a las necesidades de la emergencia.
La delegación también incluye a Kaira, una perra rescatista entrenada para buscar sobrevivientes en escombros. La misión, prevista para ocho días, se adaptará a las necesidades de la emergencia. | Foto: Francisco Erazo
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Un equipo especializado de búsqueda y rescate USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú partió rumbo a Venezuela para apoyar las labores de emergencia tras el doble sismo que afectó a ese país. Entre sus integrantes se encuentra Francisco Mora, un ciudadano venezolano que reside en Perú desde hace siete años y que decidió sumarse a la misión para colaborar con las víctimas de la tragedia.

El grupo emprendió viaje en un vuelo comercial con destino a Bolivia y, posteriormente, continuará hacia Venezuela, donde se reunirá con otros rescatistas que ya se encuentran desplegados en la zona afectada. Antes de partir, Mora expresó la mezcla de emociones que implica regresar a su país en medio de una emergencia de gran magnitud.

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Francisco Mora, el bombero venezolano que viajó desde Perú para participar en el rescate

Francisco Mora relató que su vocación por el servicio comenzó en 2012, luego de una emergencia familiar que lo llevó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a su hermano. A partir de esa experiencia, ingresó al Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, en Venezuela, donde inició su formación como rescatista.

Con el paso de los años, continuó especializándose en operaciones de búsqueda y rescate. Entre las emergencias en las que ha participado figura el terremoto que afectó a Ecuador en 2016, donde colaboró en las labores desarrolladas en las ciudades de Portoviejo y Manta. Antes de abordar el vuelo, aseguró estar preparado para atender cualquier situación que se presente durante la misión y manifestó que regresar a su país en estas circunstancias representa un momento difícil, aunque su prioridad es apoyar a la población afectada.

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Kaira, la perrita rescatista que integra la misión peruana rumbo a Venezuela

La delegación peruana también viajó con Kaira, una perrita de raza pastor belga entrenada para la búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Tras casi tres años de preparación, forma parte del equipo USAR y desempeñará un papel clave en las operaciones de rescate.

Los bomberos explicaron que Kaira cuenta con implementos de protección, entre ellos casco, visor y equipo especializado para desplazarse entre los escombros. Su función consiste en detectar con su olfato la ubicación de posibles sobrevivientes y señalar los puntos donde el personal de rescate debe intervenir. La misión tiene una duración estimada de ocho días, aunque ese plazo podría variar según las necesidades de la emergencia.

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