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Autoridades de Estados Unidos advierten posibles estafas en donaciones para Venezuela tras doble terremoto

Los terremotos en Venezuela han dejado 2.295 muertos y más de 11.000 heridos. Se investiga el desvío de bienes por parte de funcionarios en medio de la crisis humanitaria.

Las autoridades de EE. UU. alertan sobre estafas en la recaudación de fondos para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP.
Las autoridades de EE. UU. alertan sobre estafas en la recaudación de fondos para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP.
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Las autoridades federales y estatales de Estados Unidos emitieron una advertencia este martes ante el aumento de campañas de recaudación de fondos destinadas a las víctimas de los terremotos en Venezuela e instaron a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar estafas en medio de la emergencia humanitaria.

El fiscal general de California, Rob Bonta, llamó a los donantes a verificar cuidadosamente la legitimidad de las organizaciones antes de enviar ayuda. "Lamentablemente, a medida que el fraude benéfico se vuelve más común en todo el país, es crucial que los californianos investiguen antes de donar", señaló en un comunicado, en el que también prometió supervisar que los recursos no sean desviados.

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En la misma línea, la Federal Trade Commission reforzó su llamado a la cautela y recomendó revisar a fondo cualquier organización benéfica antes de realizar aportes, especialmente en campañas de financiación colectiva o crowdfunding. "Dedicar unos minutos a investigar puede ser de gran ayuda", afirmó Gema de las Heras, vocera de la agencia.

La FTC recordó, además, que las estafas relacionadas con donaciones humanitarias generan pérdidas cercanas a los US$200 millones anuales en Estados Unidos, con un promedio de US$500 por víctima.

Balance de víctimas y el panorama en Venezuela

Los terremotos registrados la semana pasada en el norte de Venezuela dejaron, según la última actualización oficial, 2.295 muertos y más de 11.000 heridos. Además, el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El balance anterior del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

El nuevo informe se conoció horas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretara "Duelo Nacional por siete días". De acuerdo con la líder chavista, "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", y esta decisión fue tomada en "homenaaje" a estas víctimas.

Mientras tanto, familiares de desaparecidos tras los devastadores terremotos en Venezuela buscan sin descanso a sus muertos entre montones de escombros para darles sepultura, al cumplirse una semana de la catástrofe. Sin embargo, los edificios marcados con la "D", de muerte, empiezan a multiplicarse mientras continúan las acciones de rescate.

La letra, que se convirtió en una señal desalentadora, es una nomenclatura internacional respaldada por Naciones Unidas para operaciones de búsqueda y rescate en medio de terremotos.

Deterioro de la autoridad en medio de la crisis

En paralelo a la emergencia, las autoridades venezolanas informaron sobre la detención de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusados de apropiarse de bienes hallados entre los escombros en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas.

El director del organismo, Douglas Rico, explicó que los agentes "se desviaron de sus deberes" y actuaron de forma indebida durante las labores de rescate. Los funcionarios fueron expulsados y serán presentados ante tribunales.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, condenó los hechos y aseguró que los implicados serán "juzgados como corresponde", subrayando que no habrá tolerancia frente a abusos cometidos bajo el uniforme policial.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia denunció presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios durante las tareas de rescate y acusó a algunos de intentar beneficiarse de la tragedia.

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron indignación pública al mostrar enfrentamientos entre ciudadanos y agentes involucrados en los hechos, en un contexto de crisis humanitaria agravada por la destrucción y la inseguridad en las zonas afectadas.

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