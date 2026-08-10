Leptospirosis en Perú alcanza cifra récord de muertes y hospitalizados en 2026: El Niño agravaría panorama

La leptospirosis se agrava en Perú, acumulando 8.511 casos y 34 muertes hasta la semana epidemiológica 30 de 2026, con un aumento alarmante en hospitalizaciones y mortalidad. | composición LR

La leptospirosis se agrava en Perú, acumulando 8.511 casos y 34 muertes hasta la semana epidemiológica 30 de 2026, con un aumento alarmante en hospitalizaciones y mortalidad. | composición LR

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La leptospirosis avanza en el Perú y los indicadores epidemiológicos muestran un escenario de preocupación. Hasta la semana epidemiológica 30 de 2026, el país acumula 8.511 casos y 34 fallecidos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa). La cifra de muertes ya supera ampliamente los registros alcanzados en el mismo periodo de los cuatro años anteriores.

El incremento también se refleja en las hospitalizaciones. 1.057 pacientes requirieron atención hospitalaria hasta la semana 30, frente a los 431 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento de alrededor de 145%, es decir, más del doble en un año.

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La incidencia llegó a 24,57 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los 18,64 registrados en 2025, los 14,61 de 2024, los 16,55 de 2023 y los 9,12 de 2022 para el mismo periodo. Además, los 8.511 casos acumulados representan un 25,5% más que los 6.341 reportados hasta la semana 30 de 2025.

Lluvias e inundaciones pueden agravar el escenario

Para el especialista en salud Jhon Cruzado, el incremento de las lluvias y las posibles inundaciones asociadas al fenómeno El Niño podrían favorecer una mayor transmisión de la enfermedad durante los próximos meses.

Explicó que las lluvias intensas, inundaciones y contaminación del agua y del suelo incrementan la exposición de la población a la bacteria Leptospira. Esta se encuentra principalmente en la orina de animales infectados, especialmente roedores, y puede llegar al ser humano mediante el contacto con agua o superficies contaminadas. “Al haber inundaciones, precipitación, se genera lodo y fango, que es lo que llama más la atención a los roedores”, señaló Cruzado.

El especialista advirtió que, si continúan las inundaciones y no se controlan factores como la presencia de roedores y las deficiencias del sistema de alcantarillado, podrían aumentar tanto los contagios como las formas graves de la enfermedad.

Niñas, niños y personas adultas mayores entre los más afectados

Los datos del CDC-Minsa muestran que los adultos de 30 a 59 años concentran el mayor número de casos, con 2.754 contagios (32,4%), seguidos por los jóvenes de 18 a 29 años, con 1.877 casos (22%), y las niñas y los niños de 0 a 11 años, con 1.798 (21,1%). Sin embargo, los adultos mayores presentan la mayor letalidad: 11 fallecidos entre 772 casos, equivalente al 1,42%.

Por sexo, se registraron más casos en mujeres: 4.786 (56,2%), frente a 3.725 hombres (43,8%). Las muertes fueron 18 en mujeres y 16 en hombres. Cruzado identificó entre las poblaciones vulnerables a agricultores, niñas, niños y personas adultas mayores, especialmente quienes viven en zonas con problemas de saneamiento, desagües, inundaciones o incremento de lluvias.

Una enfermedad que puede confundirse con dengue

Uno de los problemas para detectar la leptospirosis es que sus primeras manifestaciones pueden parecerse a las de otras enfermedades febriles, como el dengue. Por ello, el especialista resaltó la importancia de confirmar los casos y evitar que evolucionen hacia cuadros graves.

Entre los signos de alarma mencionó piel u ojos amarillos, dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso y vómitos persistentes. Ante estos síntomas, especialmente en personas expuestas a agua contaminada o que viven en zonas afectadas por inundaciones, recomendó acudir inmediatamente a un establecimiento de salud.

Una detección y atención oportuna es clave porque las formas graves de leptospirosis pueden provocar hemorragia pulmonar, insuficiencia renal y falla multiorgánica, complicaciones que pueden ocasionar la muerte.

Prepararse antes de las próximas lluvias

Ante el escenario previsto para los próximos meses, Cruzado consideró prioritario reforzar el control de roedores, el sistema de alcantarillado y la prevención frente a inundaciones. “Los centros de salud tienen que estar en alerta y preparados para actuar ante estas condiciones”, sostuvo.

El especialista advirtió que el panorama podría ser moderado o severo dependiendo de la magnitud de las lluvias, los desbordes de ríos, las inundaciones, el colapso del alcantarillado y la presencia de roedores. El comportamiento de estos factores será determinante para saber cuánto puede crecer la enfermedad antes de finalizar 2026.