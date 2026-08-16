“Frivolidad y desconexión con la realidad”: la otra cara que muestra Fujimori a la población

“Frivolidad y desconexión con la realidad”: la otra cara que muestra Fujimori a la población

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“Pero miren esta belleza. Calidad de exportación, por supuesto. Miren, qué lindo”, dijo Keiko Fujimori durante una transmisión en vivo en sus redes sociales mientras se probaba diferentes sombreros. Era domingo nueve de agosto, habían pasado más de 10 días desde que asumió la presidencia, y el país continuaba con altas cifras de criminalidad, alertas del fenómeno El Niño y se gestaba un paro de transportistas por aumento del precio de combustible.

En la misma transmisión, la mandataria, quien visitó la planta embotelladora de Arca Continental Lindley (Coca Cola) para anunciar una millonaria inversión de esta empresa en el país, defendió a la corporación asegurando que tiene un gran programa de reciclaje y no perjudica el agua del lugar.

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Para el periodista y analista político Iván García Mayer, el objetivo de la presidenta al mencionar estos temas sería el de mostrarse afable, pero al no tener en cuenta las graves circunstancias en las que se encuentra el país termina generando una imagen frívola, desubicada y fuera de lugar.

“Demuestra un desencuentro entre una realidad con problemas sumamente complejos, urgentes, acuciantes, que tenemos no desde hace un mes o una semana atrás, sino desde hace mucho tiempo; y una presidenta que de pronto aparece en un streaming o en un live, contándonos de manera muy pintoresca sobre las calidades artesanales de una serie de sombreros”, declaró a La República.

García Mayer explicó que la jefa de Estado ha tomado distancia del estilo confrontacional que manejó durante su campaña electoral donde su eslogan fue “Fuerza y orden” y ahora busca proyectar la imagen de una presidenta convocante, tolerante, dialogante no solo pensando en la ciudadanía sino también en los actores políticos del Congreso.

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Señaló que si bien a nivel mundial otros presidentes también usan las transmisiones en vivo y redes sociales, ello debe ir a la par de resultados concretos.

Para esto mencionó el caso del presidente de El Salvador: “Sin resultados concretos, todo el aparato comunicacional de Nayib Bukele ya le estaría jugando en contra y comenzaría a ser olvidable y hasta cuestionable”.

Por eso, resaltó que en el caso de Keiko no bastará con solo comunicar ya sea “real o virtualmente”, sino que necesitará, y cada vez con mayor urgencia, resultados concretos con los cuales hablar.

La memoria del padre

Sin embargo, las transmisiones en vivo no son el único espacio de comunicación de Fujimori.

El 3 de agosto asistió a la limpieza y descolmatación del río Piura, se subió a un tractor y desde ahí saludó a los presentes. No es necesario contar con un bagaje histórico para identificar la similitud con la fotografía que su padre, el exdictador Alberto Fujimori, se tomó en los 90.

Se trata de un recurso que usó en las tres campañas electorales que le anteceden. En la última, de este año, varias veces evocó una paralelismo entre la crisis de inseguridad por el terrorismo de los noventa y la actual por la ola de extorsiones y sicariato.

“Son gestos iniciales de Keiko para la memoria del padre. Un simbolismo, un guiño de ojo al pasado paternal y político, pero por ahí no tiene mucho con lo cual sostener su imagen y aprobación a largo plazo. Más bien todo lo contrario. Alberto Fujimori también evoca en muchos sectores la corrupción, el autoritarismo, los vladivideos, ataques a la libertad de prensa y demás”, sostiene el analista político.

Con todo y el recurso de su padre como estrategia, la foto de Keiko en el tractor contrasta con su recomendación a las familias que viven en zonas con riesgo de derrumbe ante el Fenómeno del Niño: “Hacemos un llamado a la población, que vive en zonas de riesgo, en tratar de reubicarse”.

Para el especialista en comunicación política, Yeminson Flores Carhuachi, esa declaración se asemeja a la frase de María Antonieta “Si no hay pan, que coman pasteles”.

“Demuestra una desconexión con los problemas reales y con el día a día del ciudadano”, señaló a este medio.

¿Keiko, embajadora de Coca Cola?

Flores Carhuachi también menciona la fotografía de la presidenta junto a sus ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y de la Producción, Juan Carlos Requejo, brindando con Coca Cola durante un evento de la misma empresa.

“No solo ha sido una foto sino que también ha defendido de manera categórica a la marca. Eso le puede generar cierta desacreditación porque han salido cuestionamientos hacia esa empresa y ella se comporta como una vocera y, naturalmente, eso no le compete a un gobernante. Recordemos que el gobernante debería ser neutro. Si quiere publicitar algo que sea la marca país. Lo que representa Coca-Cola es el capitalismo”, dijo.

También, vinculado a la fotografía y su presencia pública, mencionó que Fujimori ya no figura junto a sus hijas a diferencia de su periodo de campaña. “Keiko las presentaba en los mitines, les daba un espacio para que hablen, quería fortalecer su imagen como madre y cuidadora, pero ahora que ya llegó al poder su objetivo es conectar directamente con la población. Por eso, hace sus lives”, explicó.

Esto debido a que el live donde se probó los sombreros y defendió a Coca Cola no ha sido una excepción. Fujimori ha realizado transmisiones cada domingo desde que asumió y comunicó que su intención es continuar con esos espacios.

Prensa

El consultor político también resalta que el objetivo de sus lives es “tener el control del libreto” y “evitar preguntas incómodas”.

A la fecha, Fujimori no ha brindado una conferencia de prensa como mandataria y tampoco ha brindado una entrevista a un medio de comunicación. Se ha limitado a responder las preguntas de la prensa al asistir a los eventos.

“El hecho de no dar entrevistas podría deberse a dos cosas. Primero, para evitar cuestionamientos y, segundo, porque aún es muy pronto para tener resultados, así que, no tiene nada que comunicar más allá de contar qué está haciendo”, manifestó.

Por su parte, el politólogo y consultor político, Cristopher Añanca Bendezú, coincide en que Fujimori se limita a una comunicación más controlada para comunicar lo que hace y piensa, pero todo desde su punto de vista.

Como ejemplo, mencionó las transmisiones de José Jerí durante su mandato o las que realizó Martín Vizcarra durante la pandemia. “Se trata de un recurso que no solo debe realizarse para buscar presencia en redes, sino debe ir alineado con acciones concretas”, dijo.

“A mediano y largo plazo, al no haber, digamos, otros actores como, por ejemplo, periodistas, medios de comunicación, eso se percibirá como una falta de transparencia y falta de respuesta a las demandas. Eso puede generar la pérdida de la legitimidad de su comunicación”, anotó a este medio.

En cuestiones de plazos, Añanca Bendezú también menciona el acercamiento de Keiko a la figura de su padre. “Al corto tiempo eso le va a funcionar para afianzar el voto duro, pero es una imagen que se va a desgastar. Cada presidente necesita una narrativa propia y ella no puede seguir dependiendo de referencias pasadas”, indicó.

Finalmente, Iván García considera que la estrategia de comunicación de la mandataria, al menos en este periodo inicial, es cuidar la expectativa frente a su gestión. “Más que una aprobación positiva, porque solo obtuvo la mitad de votos, se trata de una expectativa o cierto optimismo sobre lo que hará. Creo que los estrategas y asesores del Ejecutivo no quieren correr riesgos con escrutinios a la presidencia que puedan desinflar ese optimismo ciudadano”, manifestó.