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Orgullo peruano. La científica Gabriela Burgos fue reconocida por la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación como una de las Principales Pioneras Agroalimentarias 2026 por su innovador trabajo de investigación en el desarrollo de papas y camotes biofortificados para combatir la anemia y otras formas de malnutrición.

La especialista, que integra el Centro Internacional de la Papa (CIP) y lleva más de dos décadas promoviendo el uso de cultivos básicos para mejorar la nutrición, recibirá la distinción en octubre próximo y pasará a formar parte de una lista de innovadores excepcionales que el programa global reconoce por impulsar soluciones transformadoras para enfrentar los desafíos mundiales de la seguridad alimentaria.

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Científica desarrolló estudio pionero sobre las cualidades de la papa

Según la Agencia Andina, Burgos ha contribuido, a través de sus investigaciones, a transformar la papa y el camote en herramientas clave para combatir el hambre oculta. Su trabajo se ha centrado en incrementar la concentración y la biodisponibilidad de micronutrientes esenciales, como el hierro, el zinc y la provitamina A, en cultivos básicos que forman parte de la alimentación diaria de millones de personas.

Como parte de su labor, lideró el desarrollo y la validación de papas biofortificadas para combatir la anemia y dirigió los primeros estudios en humanos que demostraron que el hierro presente en este tubérculo es altamente biodisponible y que estas variedades pueden proporcionar hasta la mitad de la cantidad de hierro que requieren las mujeres que viven en regiones donde el consumo de papa es elevado.

Papas biofortificadas para combatir la anemia en la sierra peruana

A partir de sus hallazgos, la científica lidera actualmente esfuerzos para incorporar las variedades de papa biofortificadas con hierro en la alimentación habitual de mujeres y niños en la sierra central del Perú, donde la anemia sigue siendo un importante problema de salud pública.

La agencia destaca que esta opción representa una solución práctica para combatir la enfermedad, pues es un cultivo ampliamente aceptado por la población de esta zona del país. “Basta con incorporar estas variedades en lugar de las convencionales dentro de su alimentación habitual”, refiere el medio. La implementación del proyecto abrirá nuevas posibilidades para mejorar la salud y la nutrición de miles de familias en el país.

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