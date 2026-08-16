Rovaniemi, capital de Laponia, reafirma su status como destino turístico invernal en Europa, atraído por su conexión con Papá Noel y sus paisajes espectaculares. | Composición LR/@valenko24/Instagram

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Rovaniemi, la capital de Laponia en la Finlandia ártica, consolida su liderazgo como epicentro del turismo invernal de Europa gracias a su vínculo con la historia de Papá Noel. Entre paisajes nevados y auroras boreales, ese enclave del Círculo Polar atrae a millares de viajeros cada temporada. En ese contexto destaca Valentina Correa Heredia, una joven de 26 años con raíces colombianas y españolas que viajó al país nórdico para desempeñarse como 'elfa' en el sector del entretenimiento.

El clima extremo alcanza registros de hasta 35 grados bajo cero en una época del año caracterizada por la escasez de sol. Asimismo, la gastronomía autóctona genera contraste cultural debido al consumo tradicional de ciertas especies locales. "Aquí es muy común comer carne de reno", reveló la latina a La Vanguardia, pese a mantener una dieta vegetariana durante su residencia en territorio lapón.

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¿Cómo es la experiencia laboral de Valentina como 'elfa' de Navidad en Finlandia?

Valentina, una joven de origen colombiano criada en el País Vasco, viajó a Finlandia a los 26 años tras completar varias experiencias de voluntariado, impulsada por la meta personal de admirar las auroras boreales. Su estancia en el Círculo Polar Ártico corresponde a un empleo de temporada navideña y no a una residencia definitiva. Los trabajadores cuentan con hospedaje garantizado por cerca de un mes y medio, una ventaja clave dado el alto costo del alojamiento en esa zona durante los meses de mayor afluencia turística.

La labor de los animadores arranca desde la llegada de las familias al aeropuerto y continúa durante los traslados con historias, canciones y dinámicas interactivas. Posteriormente, el personal coordina paseos en trineos de huskies y renos, además de gestionar los turnos y tomar fotografías en la Villa de Santa Claus. “Nuestra misión es mantener viva la ilusión de los niños desde el primer minuto”, explicó la profesional.

El dominio de lenguas extranjeras representa un pilar fundamental en este ecosistema multicultural. Aunque el español constituye su idioma nativo, el inglés predomina para interactuar con los viajeros globales. La guía señala que la pronunciación perfecta resulta innecesaria, pues las variaciones de acento enriquecen la magia del personaje frente a los pequeños. Asimismo, la jornada demanda fortaleza física para soportar temperaturas extremas de entre -14 °C y -35 °C, sumadas a la pronta penumbra invernal.

¿Por qué la carne de reno forma parte de la gastronomía de Finlandia y cuáles son sus tradiciones más sorprendentes?

En Laponia, el reno es vital para el sustento histórico y la identidad ártica. Según la entidad oficial Visit Finland, la ganadería de este ciervo pertenece desde hace siglos a la cultura sami, por lo cual sus recetas destacan en el menú septentrional. La especialidad más popular es el poronkäristys (finas láminas salteadas que acompañan con puré de papas y arándanos rojos), además de opciones secas, ahumadas o en filete.

Esa dualidad asombró a Valentina durante su estancia laboral, al notar que la especie convive entre granjas turísticas y platillos locales. “Yo no lo he probado porque soy vegetariana, pero me sigue chocando bastante: es un animal muy representativo para ellos y, aun así, forma parte de su dieta”, señaló. Asimismo, la hispano-colombiana subrayó el alto consumo de salmón, trucha y pescado blanco en la región.

Más allá de la mesa, la sauna destaca como el eje social de la nación para el relax y la convivencia. Visit Finland resalta la costumbre de beber algo fresco tras el calor sofocante, o combinar el baño de vapor con lagos y parrilladas veraniegas. En el norte, estas vivencias conviven con paseos en trineo, bosques nevados y la caza de auroras boreales.