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Peruano de 15 años gana dos medallas internacionales de matemática y sueña con estudiar en el MIT

Estudiante de Villa María del Triunfo, Ochoa busca estudiar Matemática Pura en el MIT. Su pasión por las matemáticas surgió al observar a su padre, carpintero, en su trabajo diario.

Samir Ochoa, estudiante peruano de 15 años, obtuvo dos medallas de plata en competencias internacionales de matemática realizadas en China y en el Cono Sur.
Samir Ochoa, estudiante peruano de 15 años, obtuvo dos medallas de plata en competencias internacionales de matemática realizadas en China y en el Cono Sur. | Foto: composición LR
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Samir Ochoa, estudiante peruano de 15 años, obtuvo dos medallas de plata en competencias internacionales de matemática realizadas en China y en el Cono Sur. El joven, natural de Villa María del Triunfo, destacó entre estudiantes de distintos países y ahora busca continuar su preparación académica con una meta definida: estudiar Matemática Pura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Su reciente participación en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO 2026), desarrollada en Shanghái, le permitió conseguir una medalla de plata frente a más de 600 participantes procedentes de 117 países. Días después, volvió a subir al podio en la Olimpiada de Matemática de Países del Cono Sur, donde consiguió una segunda presea de plata.

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Samir Ochoa destaca en dos olimpiadas internacionales de matemática

El desempeño de Samir se construyó a partir de su interés por resolver problemas y de una preparación orientada a competencias que requieren razonamiento, creatividad y concentración. En la IMO 2026, el estudiante peruano compartió escenario con algunos de los principales talentos juveniles de matemática de sus respectivos países.

La relación del adolescente con esta disciplina comenzó a partir de experiencias cotidianas junto a su padre, quien trabaja como carpintero. Durante esas jornadas, Samir observaba cómo los cálculos de medidas y ángulos eran necesarios para elaborar muebles y resolver situaciones propias del oficio. Esa experiencia despertó su curiosidad por las matemáticas y, con el tiempo, se transformó en interés por la resolución de problemas.

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El sueño de estudiar Matemática Pura en el MIT

En menos de dos semanas, el estudiante afrontó dos competencias internacionales y consiguió una medalla de plata en cada una. Los resultados reforzaron su objetivo de continuar desarrollándose en el ámbito académico y de prepararse para una futura postulación al MIT, donde aspira a estudiar Matemática Pura con una beca que le permita financiar sus estudios.

Para alcanzar esa meta, Samir prevé mantener su preparación durante los próximos años. Entre sus referentes se encuentra Renato Gaitán, integrante de la delegación peruana que participó en la IMO 2025. La trayectoria de Gaitán le sirvió como referencia sobre las oportunidades académicas que pueden surgir a partir de la participación en olimpiadas internacionales de matemática.

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