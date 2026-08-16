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Tragedia en Pasamayo: conductor pierde la vida al despistar su vehículo y dar varias vueltas de campana en plena Panamericana Norte

Las causas del accidente aún se investigan. Se desconoce si otro automóvil participó en el incidente que dejó un fallecido en la vía contraria.

El despiste ocurrió a las 5:00 a. m. del domingo 16 de agosto, a la altura del kilómetro 56,5, mientras circulaba de sur a norte por la Panamericana Norte.
El despiste ocurrió a las 5:00 a. m. del domingo 16 de agosto, a la altura del kilómetro 56,5, mientras circulaba de sur a norte por la Panamericana Norte. | Foto: Septimo Día - Facebook
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Un conductor murió la mañana de este domingo 16 de agosto luego de que la camioneta que manejaba se despistara a la altura del kilómetro 56,5 de la variante de Pasamayo, en el distrito de Ancón. El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 a. m., cuando la unidad circulaba por la Panamericana Norte en dirección de sur a norte.

La víctima fue identificada como Hilmar Falcón Cerna, de aproximadamente 45 años. Tras el accidente, su cuerpo quedó junto al vehículo marca Honda que conducía. La unidad presentó severos daños como consecuencia de las vueltas de campana que habría dado durante el despiste.

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Accidente en Pasamayo: esto se conoce sobre el despiste que dejó un fallecido

De acuerdo con la información preliminar disponible, el vehículo transitaba por una curva de la variante de Pasamayo cuando, por circunstancias que deberán ser determinadas durante las investigaciones, el conductor perdió el control. La camioneta salió de su trayectoria y dio varias vueltas antes de terminar en la vía contraria.

La violencia del accidente provocó importantes daños en distintas partes del automóvil. Hasta el momento, no se han precisado oficialmente las causas que ocasionaron que el conductor perdiera el dominio de la unidad ni se ha informado sobre la participación de otro vehículo en el hecho.

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