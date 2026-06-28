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Economía

Midagri revela que casi la mitad de los productores agrarios son mujeres: destacan a 12 agricultoras por contribuir a la seguridad alimentaria

El Midagri informó que las mujeres representan el 45.6% de los productores agrarios del Perú. En la Expo Agraria 2026 destacó el impulso al emprendimiento rural femenino.

Midagri fortalece emprendimiento de la mujer rural con Estrategia EEMRI.
Midagri fortalece emprendimiento de la mujer rural con Estrategia EEMRI. | Composición LR/IA
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Las mujeres representan actualmente el 45.6% de los productores agrarios del Perú, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante el encuentro internacional 'Experiencias Exitosas de Empoderamiento Económico de las Agricultoras en el Perú', realizado en el marco de la Expo Agraria 2026 y del Año Internacional de la Agricultora.

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Durante la actividad, el sector reconoció a 12 agricultoras por su destacada contribución a la seguridad alimentaria del país y reunió a ocho productoras de distintas regiones para compartir experiencias exitosas de emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados, en un espacio que también contó con la participación de organismos de cooperación internacional.

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Mujeres rurales impulsan la producción agraria

Durante la inauguración del encuentro, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las mujeres del campo para generar impactos positivos en sus comunidades.

Aseguró que cuando las agricultoras acceden a capacitación, tecnología, financiamiento y mercados, se convierten en protagonistas de la transformación económica y social de su entorno.

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Midagri fortalece el emprendimiento de la mujer rural

Como parte de las acciones dirigidas a este sector, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejecuta la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI), una política pública que desde 2022 busca impulsar la autonomía económica femenina.

El encuentro también permitió visibilizar el liderazgo, la innovación y el impacto de los proyectos desarrollados por agricultoras en coordinación con la cooperación internacional, con lo que puso en valor experiencias vinculadas al desarrollo productivo y al acceso a nuevas oportunidades de mercado.

Expo Agraria 2026 reunió experiencias y cooperación internacional

La jornada congregó a ocho agricultoras de diferentes regiones del país, quienes presentaron casos de éxito relacionados con emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados y compartieron los resultados alcanzados en sus actividades productivas.

Asimismo, participaron representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), HELVETAS, SUCO, la Unión Europea, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y diversas organizaciones de mujeres rurales, que acompañaron el encuentro internacional.

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