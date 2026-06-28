Midagri revela que casi la mitad de los productores agrarios son mujeres: destacan a 12 agricultoras por contribuir a la seguridad alimentaria

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Las mujeres representan actualmente el 45.6% de los productores agrarios del Perú, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante el encuentro internacional 'Experiencias Exitosas de Empoderamiento Económico de las Agricultoras en el Perú', realizado en el marco de la Expo Agraria 2026 y del Año Internacional de la Agricultora.

Durante la actividad, el sector reconoció a 12 agricultoras por su destacada contribución a la seguridad alimentaria del país y reunió a ocho productoras de distintas regiones para compartir experiencias exitosas de emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados, en un espacio que también contó con la participación de organismos de cooperación internacional.

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Mujeres rurales impulsan la producción agraria

Durante la inauguración del encuentro, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las mujeres del campo para generar impactos positivos en sus comunidades.

Aseguró que cuando las agricultoras acceden a capacitación, tecnología, financiamiento y mercados, se convierten en protagonistas de la transformación económica y social de su entorno.

Midagri fortalece el emprendimiento de la mujer rural

Como parte de las acciones dirigidas a este sector, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ejecuta la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI), una política pública que desde 2022 busca impulsar la autonomía económica femenina.

El encuentro también permitió visibilizar el liderazgo, la innovación y el impacto de los proyectos desarrollados por agricultoras en coordinación con la cooperación internacional, con lo que puso en valor experiencias vinculadas al desarrollo productivo y al acceso a nuevas oportunidades de mercado.

Expo Agraria 2026 reunió experiencias y cooperación internacional

La jornada congregó a ocho agricultoras de diferentes regiones del país, quienes presentaron casos de éxito relacionados con emprendimiento, asociatividad y acceso a mercados y compartieron los resultados alcanzados en sus actividades productivas.

Asimismo, participaron representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), HELVETAS, SUCO, la Unión Europea, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y diversas organizaciones de mujeres rurales, que acompañaron el encuentro internacional.