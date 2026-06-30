A sus 62 años, Antenor Yarihuaman decidió iniciar su primera carrera universitaria en la San Marcos. | Composición LR / UNMSM

A sus 62 años, Antenor Yarihuaman decidió iniciar su primera carrera universitaria en la San Marcos. | Composición LR / UNMSM

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Una historia de superación sin límites. Antenor Yarihuamán tiene 62 años, es padre de tres hijos y sufre una enfermedad crónica que limita su movilidad. Sin embargo, nada de esto ha impedido que se desempeñe como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en busca de concretar su primera carrera universitaria.

Para cumplir con su sueño de ser abogado, viaja cada semana desde San Ramón, en Chanchamayo (Junín), lugar donde reside, hasta la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Decana de América, en Lima. La motivación para iniciar esta aventura académica surgió durante la pandemia mientras ayudaba a sus hijos con las tareas escolares y uno de ellos le preguntó: “'Papá, ¿por qué no estudias una carrera superior?”.

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Antenor Yarihuamán en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El camino para ingresar a la universidad San Marcos y cumplir el sueño que siempre tuvo

A partir de esta inquietud, Antenor, un exintegrante de las Fuerzas Armadas, reconoce que surgió su deseo de postular a la universidad que siempre admiró. “Me interesé por los balotarios de San Marcos y por la estructura de sus preguntas. En marzo de 2024 postulé por la modalidad para personas con discapacidad y logré una vacante”, afirmó. Su condición se debe a que sufre de espondilitis anquilosante, un mal reumático crónico que afecta su columna vertebral y limita su movilidad.

Con el apoyo de la Beca Inclusión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), puede financiar sus viajes semanales desde Chanchamayo, además de su hospedaje y alimentación durante los días que asiste a clases en la capital. Asimismo, él ha organizado su horario académico para acudir a la universidad únicamente los martes y miércoles y así reducir el desgaste físico. Cuando el dolor le impide asistir, sus compañeros, que en su mayoría tienen apenas 17 años, graban las clases para que pueda mantenerse al día.

Los compañeros de Antenor Yarihuamán son mucho menores, pero lo apoyan en clases.

Busca contribuir a la defensa de personas con discapacidad

A través del Derecho, Antenor aspira a aportar a la sociedad y, en especial, contribuir con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y fortalecer los servicios públicos. Su objetivo profesional no es litigar, sino especializarse en el derecho administrativo y asesorar en temas relacionados con políticas públicas, servicios sociales y la defensa de las personas con discapacidad.

En un mensaje recogido por la UNMSM, Antenor se dirige a los jóvenes y los invita a no abandonar sus sueños, pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino. "Nunca es tarde. Los límites los pone uno mismo. La discapacidad no es incapacidad, sino una oportunidad para enfrentar retos y superarlos. No hay límites cuando uno se propone alcanzar sus metas", indicó.

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