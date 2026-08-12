Línea 2 del Metro supera el 90% en sus etapas 1B y 2, pero los pasajeros aún tendrán que esperar hasta 2030

Línea 2 del Metro se encuentra en más del 90%, pero operaciones esperarán hasta el 2030. | Composición LR | Ositrán

Línea 2 del Metro se encuentra en más del 90%, pero operaciones esperarán hasta el 2030. | Composición LR | Ositrán

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao entra en una fase decisiva. Las obras civiles de la etapa 1B alcanzaron un avance promedio de 96%, mientras que la etapa 2 llegó al 91%, según la actualización reportada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). Sin embargo, el elevado porcentaje de ejecución contrasta con una realidad que todavía afecta a millones de limeños: el sistema continúa operando únicamente con cinco estaciones y la culminación integral del proyecto todavía se proyecta para los próximos años.

La obra, concebida para conectar Ate con el Callao mediante 27 kilómetros de vía subterránea y 27 estaciones, comenzó a tomar forma hace más de una década. El contrato de concesión fue suscrito el 28 de abril de 2014 por un plazo de 35 años. En sus primeras programaciones, las fechas previstas para la entrada en funcionamiento de las diferentes etapas eran considerablemente anteriores a las actuales. Un informe de la Contraloría de 2018, por ejemplo, señalaba como fechas aproximadas febrero de 2017 para la etapa 1A, diciembre de 2018 para la 1B y mayo de 2020 para la etapa 2.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA DESCONOCE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA Y ROSSANA ALAYZA EN VIVO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Actualmente, el escenario es distinto. La etapa 1B tiene como referencia la puesta en operación comercial en 2029, mientras que la etapa 2 está prevista para octubre de 2030. El propio plan de negocios de Ositrán para 2026 recoge un cronograma actualizado que ubicaba los hitos de culminación de la etapa 1B en marzo de 2029 y de la etapa 2 de la Línea 2 en agosto de 2030.

Etapa 1B: 96% de avance, pero todavía faltan sistemas esenciales

La etapa 1B incorporará 11 nuevas estaciones a las cinco que actualmente se encuentran en servicio. Comprende el tramo entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del recorrido entre Vista Alegre y Municipalidad de Ate.

Según Ositrán, el túnel y la superficie de rodadura de esta etapa ya fueron concluidos. El trabajo se concentra ahora en componentes menos visibles, pero indispensables para que los trenes puedan operar: alimentación eléctrica, instalaciones no ferroviarias y sistemas que permitirán la automatización del servicio.

Ese último tramo de la construcción es particularmente importante porque alcanzar un porcentaje elevado de avance en obras civiles no significa que una estación esté inmediatamente lista para recibir pasajeros. Antes de abrirse al público, deben completarse, integrarse y probarse los sistemas ferroviarios, eléctricos, de señalización, comunicaciones, seguridad, recaudo y automatización, además de cumplirse los procedimientos de aceptación y puesta en operación.

La experiencia de la propia Línea 2 demuestra que esta etapa puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella. La Contraloría ya había advertido en años anteriores que las demoras en estudios de ingeniería, entrega de áreas, liberación de interferencias y otros requisitos podían afectar los plazos del proyecto. En 2021, por ejemplo, detectó desfases de entre uno y seis meses en el inicio de 11 obras de la etapa 1B.

La etapa 2 ya tiene túnel excavado entre San Juan de Dios e Insurgentes

El avance también es significativo en la etapa 2, que comprende las 11 estaciones restantes entre Puerto del Callao y Parque Murillo.

Uno de los principales hitos recientes fue la culminación de la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes con la tuneladora Delia. Tras completar este recorrido, la máquina viene siendo desmontada, un procedimiento previo al inicio de los trabajos de construcción de la superficie de rodadura y del sistema de alimentación eléctrica en el tramo correspondiente.

El avance general de la obra también muestra una evolución importante durante 2026. En marzo, el MTC reportaba un avance físico general de 80,66%, con 89,28% para la etapa 1B y 65,91% para la etapa 2. En julio, el avance general informado por el Ministerio ya se situaba en 83,12%, luego de que la tuneladora Delia culminara su recorrido hasta la estación Insurgentes.

La actualización de Ositrán evidencia, por tanto, que la construcción ha seguido desarrollándose de manera considerable durante los últimos meses.

El gran problema: una obra avanzada que todavía funciona solo parcialmente

El principal problema de la Línea 2 es que los porcentajes de avance físico contrastan con la dimensión del servicio que actualmente recibe la ciudadanía.

Desde diciembre de 2023, la Línea 2 opera comercialmente únicamente con las cinco estaciones de la etapa 1A. Estas cubren aproximadamente 5 kilómetros y funcionan con cinco trenes. Hasta junio de 2026 habían transportado 19,6 millones de pasajeros. Solo en mayo del 2026 registraron 1,82 millones de usuarios, la mayor afluencia mensual desde el inicio del servicio.

Es decir, la demanda ya demuestra que existe una necesidad concreta por ampliar el sistema. Pero para millones de potenciales usuarios, la promesa de contar con un metro que atraviese Lima y Callao continúa dependiendo de la culminación de las siguientes etapas. El desafío ya no es únicamente excavar túneles. La infraestructura debe convertirse en un sistema integral y operativo.

Ramal de la Línea 4: Micaela avanza hacia Carmen de la Legua

En paralelo, el proyecto incluye el ramal de la futura Línea 4, que conectará el eje de la avenida Faucett con la Línea 2.

Este ramal presenta un avance de 66%, de acuerdo con Ositrán. Tiene ocho kilómetros de extensión y ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

Uno de los principales hitos recientes es el avance de la tuneladora Micaela. Desde que inició sus trabajos en la estación Gambetta, la máquina ha excavado y construido más de seis kilómetros de túnel.

En su tramo más reciente, entre Quilca y Morales Duárez, Micaela construyó 940 metros de túnel mediante la colocación de 3.871 dovelas de concreto, distribuidas en 553 anillos estructurales. Cada anillo tiene un peso aproximado de 40 toneladas. La máquina alcanzó en este tramo un promedio de 14 metros de avance diario.

Tras atravesar el muro de la estación Morales Duárez, la tuneladora continuará hacia Carmen de la Legua. Le quedan aproximadamente 778 metros para alcanzar esa estación y completar la excavación del túnel del ramal.

El proyecto también contempla un segundo Patio Taller, denominado Bocanegra, donde se ejecutan trabajos de montaje de vías, superestructura ferroviaria, obras civiles y soldadura de rieles.

Un cruce bajo el río Rímac marca otro hito de ingeniería

El ramal de la Línea 4 también alcanzó un punto relevante con la construcción del túnel bajo el río Rímac. El cruce tiene una longitud de 136 metros y fue ejecutado mediante la instalación de 80 anillos.

La culminación de este tramo resulta relevante no solo por su complejidad técnica, sino porque permite completar progresivamente el recorrido subterráneo que conectará el entorno del aeropuerto con Carmen de la Legua y, posteriormente, con la Línea 2.

La conexión entre ambas líneas se realizará precisamente en Carmen de la Legua, lo que permitirá que el ramal de la Línea 4 no funcione como un proyecto aislado, sino como parte de una red mayor.

¿Por qué el 90% de avance todavía no significa tener el Metro listo?

El dato del 96% en la etapa 1B y del 91% en la etapa 2 resulta llamativo, pero debe interpretarse con cautela.

La construcción de una línea automatizada no termina cuando se perfora el túnel o se concluye la estructura de una estación. El sistema necesita vías, alimentación eléctrica, señalización, telecomunicaciones, control automático, puertas de andén, sistemas de seguridad, ventilación, evacuación, equipamiento electromecánico, pruebas de integración y protocolos de operación, entre otros componentes.

El propio Ositrán señala que en la etapa 1B todavía se ejecutan trabajos vinculados con la alimentación eléctrica y los sistemas necesarios para la operación automatizada.

La historia de la Línea 2 muestra además que los problemas del proyecto no se han limitado a la construcción física. La Contraloría ha documentado durante los últimos años retrasos relacionados con entrega de terrenos, interferencias, estudios definitivos de ingeniería y discrepancias entre las entidades públicas y el concesionario. En 2022, por ejemplo, alertó sobre retrasos en 12 infraestructuras de la etapa 2 y señaló que estas situaciones podían afectar el plazo máximo para su puesta en operación.

Por ello, el verdadero indicador que deberá seguirse durante los próximos meses no será únicamente el porcentaje de avance de las obras civiles, sino la capacidad de completar los sistemas, realizar las pruebas y cumplir las condiciones contractuales necesarias para poner progresivamente las estaciones en servicio.

Una infraestructura estratégica que todavía espera convertirse en red

Cuando esté completa, la Línea 2 tendrá 27 kilómetros y 27 estaciones entre Ate y el Callao. Sumada al ramal de la Línea 4, la infraestructura alcanzará aproximadamente 35 kilómetros y 35 estaciones.

El proyecto está diseñado para convertirse en uno de los principales ejes del transporte público de Lima y Callao. La expectativa es que pueda beneficiar a millones de personas y articularse con otros sistemas, como el Metropolitano y la Línea 1.

Pero el contraste entre la magnitud de la inversión y el tiempo transcurrido obliga a mirar el proyecto con una perspectiva más crítica. El contrato fue firmado en 2014 y, más de una década después, el servicio comercial continúa restringido a cinco estaciones.

El avance actual es indudablemente significativo: las etapas 1B y 2 superan el 90% en obras civiles y las tuneladoras han permitido completar tramos decisivos. Sin embargo, el desafío pendiente es transformar esos avances físicos en un servicio completo, confiable y operativo.

La pregunta para los próximos años, por tanto, no será cuánto falta para terminar de excavar, sino si el cronograma actualizado de 2029 para la etapa 1B y de 2030 para la etapa 2 podrá cumplirse sin nuevas postergaciones. Para una ciudad que espera desde hace años una solución estructural a su crisis de transporte, cada nuevo retraso no representa solamente un ajuste de calendario: significa prolongar la espera de millones de pasajeros.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.