Sheyla Rojas expone por primera vez por qué terminó con Sir Winston y lanza fuerte acusación contra el empresario: “Yo aguanté bastante”

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Sheyla Rojas volvió a estar en el centro de la atención tras hablar por primera vez sobre el final de su relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido públicamente como sir Winston. La exchica reality decidió contar detalles hasta ahora desconocidos de una historia de amor que se prolongó durante cinco años y que terminó tomando caminos distintos.

La modelo recordó, en el podcast de Magaly Medina, cómo fue el proceso que la llevó a poner punto final a su romance y reconoció que no fue una decisión sencilla. La influencer explicó que, con el paso del tiempo, comenzó a notar que ambos tenían diferentes expectativas sobre su futuro y que determinadas situaciones terminaron provocando un desgaste en la relación.

Sheyla Rojas admite la razón por la que terminó con Sir Winston

Durante la conversación, la exchica reality de 38 años confesó por primera vez que su romance también se vio afectado por episodios de infidelidad de sir Winston. Aunque reveló que perdonó en múltiples oportunidades, una última situación terminó abriéndole los ojos de manera definitiva y la llevó a cuestionar el rumbo que había tomado su relación.

"No voy a entrar en detalles. Me di cuenta de que él priorizaba o tenía otros planes por él mismo. Por ahí él pensó que yo nunca me iba a enterar, y entonces dije: esto es una súper señal. Yo pedía muchas señales, decía: ‘Dios, ya, por favor, algo que realmente me haga como quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de que no estamos encaminados en lo mismo’. Me fui desilusionando, yo creo que fue la palabra", detalló sobre el doloroso proceso de separación.

Finalmente, Sheyla Rojasremarcó que las diferencias en sus proyectos a futuro pesaron más que el cariño, reconociendo que aguantó bastante tiempo a pesar de que los caminos de ambos ya no coincidían.

"Él no estaba preparado para estar con alguien como yo. Yo ya también quería formar mi familia. Yo aguanté bastante, pero llega un punto en el que dices: ni él está alineado con lo que quiero y de repente yo no estoy alineada en lo que él quiere", sentenció, cerrando un capítulo definitivo en su vida amorosa.

Sheyla Rojas revela que no le gustaba ver cómodo a Sir Winston

Sin pelos en la lengua, Sheyla Rojas también explicó que la falta de metas alineadas terminó por desgastar el noviazgo tras cinco años juntos. La modelo reconoció que llegó un momento en el que sintió que la relación, lejos de avanzar, estaba tomando un rumbo contrario al que ella esperaba.

"De un momento a otro me di cuenta, 5 años ya de relación y yo sentía que en vez de avanzar estábamos recontra mega archi retrocediendo. Llegó un punto en el que yo no me sentía cómoda e imagino que él más bien se sentía cómodo", reveló la modelo en el podcast de Magaly Medina.