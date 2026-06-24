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Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra esposo de pediatra Minosska Pinto asesinada en Piura

Los amigos y familiares de la doctora protestaron en los exteriores de la Corte en Piura, exigiendo justicia y dar con los responsables tras su muerte.

Debate sobre la situación legal de William Seminario Girón tras protestas y manifestaciones
Debate sobre la situación legal de William Seminario Girón tras protestas y manifestaciones | Foto: Almendra Ruesta/LR.
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Los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmaron la medida de 9 meses de prisión preventiva para las cinco personas investigadas en el proceso judicial que surgió tras el asesinato de Minosska Pinto Lazo. Así lo dispusieron los jueces superiores Tulio Villacorta, Gladys Quiroga y Melina Timaná, tras analizar el caso y confirmar que se cumplen los requisitos de la prisión preventiva: graves y fundados elementos de convicción; la pena probable a imponer supera los cinco años de pena privativa de la libertad, y la existencia de peligro procesal.

De esta manera, la sala penal ordenó que William Seminario Girón, esposo de la médica y señalado como el autor intelectual del delito; Juan M. S., quien habría transportado al sicario; Luis R. G., el presunto sicario; Cristhian S. B., encargado del ‘marcaje’; y Sergio S. G., a quien se le encontró el arma que usaron para matar a la víctima, continúen afrontando, dentro de un establecimiento penitenciario, la investigación que se les sigue por el presunto delito de sicariato, hasta que se determine su situación legal.

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Como se sabe, el esposo de la pediatra fue incriminado de forma directa por otros dos imputados: Cristhian S. B. y Junior M. S. Desde el Poder Judicial se sostuvo que existiría coherencia en las declaraciones de ambos sujetos y que estas se habrían dado de forma voluntaria al momento de sustentar la medida de prisión preventiva en su contra.

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Ambas familias protestan

En horas de la mañana del martes 23 de junio, los amigos y la familia de la médica se manifestaron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, exigiendo justicia. En esa línea, pidieron que Seminario Girón continúe en prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al asesinato.

Asimismo, hasta el lugar llegaron los familiares de William Seminario, quienes pidieron que se le investigue en libertad porque, aseguran, siempre habría estado dispuesto a colaborar con las autoridades y, hasta el momento, no se habría hallado ningún nuevo indicio que corrobore su rol como autor intelectual, fuera de la declaración de otro de los investigados.

‘Esa imputación no ha tenido ninguna corroboración. Volver un caso mediático interrumpe la administración de justicia’, sostuvo William Seminario, padre del también médico.

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