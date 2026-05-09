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Sociedad

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra exesposo de pediatra Minosska Pinto por crimen en Piura

La medida judicial alcanza a cinco implicados en el asesinato de la médica gastroenteróloga, incluido su exesposo, William Seminario, señalado como presunto autor intelectual del ataque.

Exesposo de pediatra asesinada en Piura es señalado como autor intelectual del crimen
Exesposo de pediatra asesinada en Piura es señalado como autor intelectual del crimen | Foto: difusión
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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cinco investigados por el asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo (38), ocurrido en Piura. Entre ellos figura su exesposo, William Seminario Girón, señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del crimen y quien habría ofrecido 10.000 soles para ejecutar el ataque.

La medida fue dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, tras una audiencia en la que se declaró fundado el requerimiento fiscal contra todos los implicados. Cuatro de ellos ya permanecen en el penal de Piura por otro proceso vinculado a tenencia ilegal de armas.

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La tesis fiscal: vigilancia, logística y ejecución

De acuerdo con la investigación, el crimen habría sido planificado con roles definidos. Junior Francisco Miñán Seminario, alias 'Muerte', habría movilizado al sicario; Luis Alejandro Rojas Guillén, alias 'Cara de Chancho', es sindicado como el autor de los disparos; Cristhian Sócola Bayona, alias 'Ítem', habría realizado el seguimiento de la víctima desde la clínica donde trabajaba; y Sergio Sevillano Gutiérrez habría brindado apoyo logístico, incluso facilitando el arma y la huida del ejecutor.

Según la Fiscalía, el seguimiento permitió ubicar a la pediatra desde su centro de labores hasta su vivienda en la urbanización Miraflores, donde se concretó el ataque el pasado 10 de abril.

El único investigado que aún permanece en libertad es William Seminario Girón. La Fiscalía lo sindica como presunto autor intelectual del crimen, tras testimonios que lo vinculan con la planificación y el pago para la ejecución del asesinato.

En su contra se emitirá una orden de captura en las próximas horas para que sea internado en un establecimiento penitenciario mientras continúa la investigación.

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