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Presidente de la Corte de Sullana participa en bienvenida a primera promoción de estudiantes de derecho de la UNF

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, dio la bienvenida a la primera promoción de Derecho de la UNF en emotiva ceremonia.

Durante su discurso, Li Córdova abordó la relevancia de los derechos humanos y la supremacía de la Constitución Política del Perú. Fuente: difusión.
Durante su discurso, Li Córdova abordó la relevancia de los derechos humanos y la supremacía de la Constitución Política del Perú. Fuente: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó en emotiva ceremonia de bienvenida a la primera promoción de estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de Frontera (UNF).

Durante su intervención, la autoridad judicial expuso sobre temas fundamentales para la formación jurídica, entre ellos los derechos humanos, el Estado Constitucional de Derecho y la supremacía de la Constitución Política del Perú, resaltando la importancia de la defensa de los principios democráticos y el respeto al orden constitucional.

PUEDES VER: Corte de Sullana rinde homenaje a Padres Judiciales | sullana | La República

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Cabe señalar que la Universidad Nacional de Frontera y la Corte Superior de Justicia de Sullana suscribirán próximamente un convenio marco de cooperación interinstitucional, bajo el cual se plantea realizar actividades académicas que fortalezcan la formación de los futuros profesionales del Derecho en el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva.

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