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Sociedad

Ordenan 9 meses de prisión preventiva para alias 'Cara de Chancho', presunto asesino de la pediatra Minosska Pinto

La medida responde a una investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En tanto, la audiencia por el crimen de la profesional fue reprogramada para el 5 de mayo.

Pediatra fue asesinada el 10 de abril en la puerta de su casa, en Piura
Pediatra fue asesinada el 10 de abril en la puerta de su casa, en Piura | Composición LR
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, en Piura, dispuso 9 meses de prisión preventiva contra Alejandro R. G. (22 años), más conocido como alias ‘Cara de Chancho’. Esta medida responde a una investigación que se le seguía al sujeto por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

El sujeto fue detenido el último martes 28 de abril en el asentamiento humano Buenos Aires, en el marco de las diligencias que se siguen en torno al asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo. Según la tesis fiscal, el hombre habría sido quien ejecutó el crimen contra la médica, el 10 de abril.

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Durante el operativo, se le habría incautado un arma de fuego, abastecida con 15 municiones, así como 500 gramos de marihuana.

PUEDES VER: Caso Minosska Pinto: PNP captura a alias 'Cara de Chancho', presunto autor del asesinato de pediatra en Piura

lr.pe

El caso que lo lleva a la cárcel

Al presunto sicario se le investiga por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas, luego de que personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) irrumpiera en su domicilio el 12 de abril y hallara más de 900 gramos de marihuana en un paquete envuelto en cinta adhesiva. El Ministerio Público sostiene que Alejandro R. G. usaba su casa como almacén de drogas.

Próxima audiencia

Tras una reprogramación, el próximo 5 de mayo se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra 5 sujetos que estarían implicados en el asesinato de Minosska Pinto. Entre ellos se encuentra alias ‘Cara de Chancho’, a quien se le señala como el autor de los disparos que acabaron con la vida de la pediatra.

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