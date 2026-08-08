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Hombre que estuvo 21 años prófugo fue capturado en Ate: tenía condena de 16 años por homicidio, secuestro y violación sexual

Chauca Conde fue sentenciado por el delito ocurrido en Arequipa en 2005, donde participó en el secuestro y la agresión de una estudiante, quien fue hallada sin vida.

La detención fue posible gracias al seguimiento de la Policía Nacional del Perú y su inclusión en el Programa de Recompensas, que ofrecía S/30.000 por información sobre su paradero.
La detención fue posible gracias al seguimiento de la Policía Nacional del Perú y su inclusión en el Programa de Recompensas, que ofrecía S/30.000 por información sobre su paradero. | Foto: composición LR
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Henry Chauca Conde, conocido también como Fabián Chauca, fue capturado este sábado en el sector de Santa Clara, en el distrito de Ate, luego de permanecer 21 años prófugo de la justicia. El hombre tenía una sentencia de 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual, además de una orden de captura que se mantuvo vigente durante más de dos décadas.

La ubicación del sentenciado fue posible gracias a un trabajo de seguimiento realizado por unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). El sujeto también figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrecía S/30.000 por información que ayudara a determinar su paradero y concretar su detención.

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PNP captura en Ate a hombre buscado durante 21 años por condena en Arequipa

La intervención fue ejecutada por agentes del Departamento de Búsqueda y Captura de la Oficina Central Nacional Interpol Lima, en coordinación con la División de Investigación de Delitos Contra la Criminalidad Transnacional (DIVICCT-DIRASINT). Las diligencias permitieron establecer que el requisitoriado se encontraba en Santa Clara, donde finalmente fue intervenido.

Chauca Conde mantenía una notificación roja de Interpol solicitada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esta alerta permaneció activa como parte de las acciones destinadas a localizarlo mientras continuaba fuera del alcance de las autoridades. Tras su captura, el detenido quedó a disposición de las instancias correspondientes para continuar con los procedimientos derivados de su requisitoria judicial.

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Henry Chauca Conde, alias Fabián Chauca, fue detenido en Santa Clara tras 21 años prófugo, cumpliendo una condena de 16 años por homicidio, secuestro y violación sexual.

Henry Chauca Conde, alias Fabián Chauca, fue detenido en Santa Clara tras 21 años prófugo, cumpliendo una condena de 16 años por homicidio, secuestro y violación sexual.

Henry Chauca Conde: ¿por qué tenía una condena de 16 años y una alerta de Interpol?

Los hechos que originaron la sentencia ocurrieron el 22 de abril de 2005, en Arequipa. Según el expediente judicial, Chauca Conde participó junto con otra persona en el secuestro y la agresión sexual de la estudiante Liz Pierina Mendoza Espinoza, en un lugar conocido como Pozo Negro.

Luego de la agresión, la estudiante fue encontrada sin vida en un canal de regadío. Por estos hechos, Chauca Conde recibió una condena de 16 años de prisión efectiva por homicidio calificado, secuestro y violación sexual. Desde entonces, permaneció en condición de prófugo hasta su reciente captura en Ate.

Con la intervención realizada en Santa Clara, la PNP logró ubicar al sentenciado y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán continuar con las actuaciones correspondientes relacionadas con la sentencia y la requisitoria judicial.

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