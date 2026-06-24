Jueces superiores confirman prisión preventiva contra cinco investigados en muerte de Minosska Pinto

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Los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmaron la medida de prisión preventiva por nueve meses para las cinco personas investigadas en el proceso judicial que surgió tras el asesinato de la pediatra Minosska P.L.

Así lo dispusieron los jueces superiores Tulio Villacorta, Gladys Quiroga y Melina Timaná, tras analizar y confirmar que se cumplen con los requisitos de la prisión preventiva; graves y fundados elementos de convicción, la pena probable a imponer supera los cinco años de pena privativa de la libertad y la existencia del peligro procesal.

De esta manera, la sala penal ordenó que William S. G., Juan M. S., Luis R. G., Cristhian S. B. y Sergio S. G., continúen afrontando la investigación que se les sigue por el presunto delito de sicariato dentro de un establecimiento penitenciario, hasta que se determine su situación legal.